FÉDÉRATION MAURICIENNE DE KICK-BOXING—3E: 5 pts

La Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) est une des rares fédérations à faire preuve d'autant de régularité dans ce Week-End Hit Parade des Fédérations 2016. Depuis 2010, cette fédération a années après années été sur le podium, montant même à la première place en 2013 quand Fabrice Bauluck (-54 kg) et James Agathe (-81 kg) avaient offert à Maurice ses deux premiers titres de champion du monde senior, au terme d'une compétition de très haut niveau, à Sao Paulo au Brésil. Cette année, la FMKBDA a conservé sa troisième place avec le même total, soit 5 points.

En termes de résultat, on dira que la FMKBDA a réalisé une bonne saison, en attendant de pouvoir viser plus haut l'année prochaine avec une participation aux Championnats du monde, prévus au Brésil. Tout comme en 2015, c'est le très régulier Fabrice Bauluck qui a réalisé la meilleure performance, remportant d'abord une ceinture mondiale lors d'un combat professionnel pendant la soirée de l'Arnold Classic South Africa, tenue en mai. Il avait alors fait parler toute sa classe en mettant K.-O le Sud Africain Martin Mkhwebane après quatre rounds seulement. À la Coupe du monde de septembre, le Mauricien a remporté une médaille d'or lors de la toute première participation mauricienne dans une compétition en Russie, réputée pour être une nation intraitable dans le sport pied-poing.

On retiendra également les performances de deux jeunes tireurs, nommément Cédric Dinally et Anaëlle Coret, qui ont eu l'occasion de défendre les couleurs du pays lors de la Coupe du monde juniors de mai en Hongrie. Cédric Dinally avait réalisé une grosse performance en remportant la médaille d'or dans la catégorie des moins de 51 kg et avait été même impressionné plus d'un en s'imposant par K.-O en demi-finale face au Hongrois Larion Nagy, avant de mettre… K.-O le Moldave Philipo Vladimir au premier round. Anaëlle Coret avait, elle, remporté la médaille de bronze, alors qu'aux Championnats du monde juniors en Irlande, elle avait obtenu l'argent.

Au niveau de la gestion, la FMKBDA a fait preuve de sérieux et de stabilité. Même si la présidente Isabelle Jeannot n'a pas été au-devant la scène très souvent, elle a tout de même fait un travail de fourmi comme redynamiser la commission féminine et valoriser le kick féminin, qui est aujourd'hui en pleine révolution enregistrant un nombre de pratiquante qui ne cesse de grossir. Elle a même intégré, cette année, la commission féminine de la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO). Il faut aussi saluer le gros travail entrepris par l'entraîneur national Judex Jeannot et son équipe, tout comme celui des comités régionaux et de leurs entraîneurs.

Soulignons que malgré le fait d'être une fédération dite petite, la FMKBDA a œuvré contre vents et marées pour le progrès. Bien que faisant face à un manque évident de moyen, la fédération a tout mis en œuvre afin de respecter ses engagements envers ses licenciés et aussi aider à la création d'un nouveau club à Quatre-Sœurs.