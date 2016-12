FÉDÉRATION MAURICIENNE DE NATATION—6E: 4pts

Même si la Fédération mauricienne de natation reste à la 6e place dans notre Hit Parade des Fédération 2016, elle a néanmoins gagné un demi point. Un petit bond qui la place désormais au même niveau que les fédérations équestre, qui a un Champion du Monde, et la boxe, avec ses deux qualifiés olympiques, et devance désormais le mastodonte Association mauricienne d'Athlétisme, une fédération qui continue à dégringoler dans notre classement. Pour revenir à la FMN il faut reconnaître que cette fédération a été pendant toute la saison 2016 une instance stable, même si son président a opté pour une communication sélective, ne parlant qu'à certains médias, mais pas à Week-End. Cependant, comme toute personne qui se frotte avec les cactus, il a fini par se faire piquer.

Avant d'entrer dans les détails, rendons hommage aux nageurs qui sont les premiers à donner des points à leur fédération. La sélection mauricienne de natation a d'abord et avant tout tenu le gageur lors des Championnats d'Afrique de la Zone 4. À l'heure des bilans pour Maurice, les nageurs mauriciens, avec 38 médailles d'or, reviennent peu à peu vers le record absolu pour Maurice, à savoir les 44 précieux métaux ramenés du Botswana en 2011. Mais reste que la sélection mauricienne composée cette fois de beaucoup de jeunes nageurs et de valeurs montantes a su assurer. Cette compétition, comme beaucoup d'autres, a permis à la nouvelle génération montante de se hisser la tête hors de l'eau. Sans doute que le travail effectué ces dernières années par Philippe Pascal aura contribué à ce succès sur le plan sportif. Comme, par exemple, les minima B des Jeux olympiques réussis — pour la toute première fois par un nageur mauricien — par Bradley Vincent sur 100m. Autant dire que la natation mauricienne commence à pointer son nez sur la scène internationale, mais la route reste longue, très longue même vers le haut niveau. D'autant qu'il faut aussi se dire que les moyens manquent tant sur le plan financier que sur le plan technique pour permettre à des nageurs comme Vincent et Chan Chin Wah d'évoluer parmi les grands. C'est sans doute un des premiers reproches qu'on peut formuler contre Harold Lai et son équipe, qui joue trop dans la normalité des choses, menant à une banalisant.

C'est ainsi qu'on peut qualifier la démarche de ce même Harold Lai, qui, finalement, ne démontre aucune valeur de démocrate en cherchant à imposer quarte nouvelles formations en prévision du renouvellement du comité directeur de cette fédération. Ce à n'importe quel prix, même en changeant le président d'un comité régional qui n'était pas présent à une réunion. Il démontre en cette fin de règne des allures de dictateur, prêt à charger les urnes pour rester au pouvoir.

L'avenir nous dira s'il a réussi dans cette tentative de putsch pour réduire à néant les petits clubs. Ce qui n'est pas rassurant pour cette discipline qui de plus dispose d'un DTN qui veut imposer la méthode australienne au sein de cette discipline.