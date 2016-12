FÉDÉRATION MAURICIENNE DE TENNIS—9E: 2.5 pts

Si la Fédération mauricienne de tennis avait dégringolé de six places l'année dernière (12e), force est de constater qu'elle s'est refait une santé en grimpant de trois places, avec un point bonus à la clé.

C'est notamment au niveau des résultats que les tennismen ont été en mesure de faire la différence. On pense surtout à Christopher Fok Kow et Zara Lennon, qui ont brillé sur la scène continentale. Le premier nommé a remporté en novembre à Nairobi (Kenya) les Masters de tennis des moins de 14 ans, devenant par la même occasion le premier Mauricien à être sacré dans ce tournoi réunissant les meilleurs joueurs du continent Africain. Ce jeune talent, actuellement dans une excellente forme, s'est distingué avec six matches adjugés. Pour l'ultime rencontre, il a damé le pion au Tunisien Elyes Marouani 5-7, 6-3 et 6-4. Ce tournoi rassemblait d'ailleurs les huit meilleures raquettes garçons et filles qui ont disputé, tout comme lui cette année, les différentes étapes du circuit africain U14 ainsi que les Championnats d'Afrique juniors 2016.

Il s'était également distingué lors des Championnats juniors d'Afrique australe à Prétoria (janvier), aux Championnats continentaux U14 en mars (Prétoria), aux deux étapes du circuit ITF-CAT U14 en Namibie et au Botwana (mai) ainsi qu'au circuit ITF U18 au Zimbabwe dans trois étapes (1-19 août).

Christopher Fok s'entraîne d'ailleurs au Maroc aux côtés de Zara Lennon au Centre d'entraînement ITF, où il a obtenu une bourse d'une année. Zara Lennon a, pour sa part, remporté l'ITF U18 Mauritius Open grade 5. Le choc face à Amélie Boy dans la finale 100 % mauricienne constituait d'ailleurs une première dans l'histoire du pays en tournoi ITF U18. Les jeunes ont vraiment été à la hauteur des espérances en 2016. L'arrivée en début d'année du Directeur technique national (DTN), le Syrien Abraham Ibrahim, y est sûrement pour quelque chose. Toutefois, l'on aurait préféré que des joueurs mauriciens puissent se distinguer dans les évènements locaux notamment en masculin où les entraîneurs malgaches ont trop souvent l'habitude de dominer les débats.

Car c'est un secret pour personne que la plupart des finales au programme ont lieu entre Jacob Rasolondrazana et Jean-Richard Randriamanantsoa. Il faudrait que la FMT trouve la bonne formule pour que les joueurs locaux arrivent à rivaliser avec les deux pointures malgaches. Car seuls les Championnats nationaux UBP ont permis aux Mauriciens de se distinguer, une compétition réservée exclusivement aux locaux…

Du côté féminin, même si Astrid Tixier reste la numéro 1 de la catégorie, les Zara Lennon et autres Amélie Boy montent en puissance et viendront certainement offrir encore plus de compétitions sous peu. S'agissant du calendrier, la FMT est l'une des fédérations sportives à proposer le plus de tournois. Autant dire que ça a été une réussite sur toute la ligne, comme lors des années précédentes. Le tennis mauricien est sur la bonne voie et doit continuer à progresser.