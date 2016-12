FÉDÉRATION MAURICIENNE DE TIR À L'ARC—16E: 1 pt

La Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA) perd une place et un demi-point cette année dans ce hit-parade des fédérations. Elle a basculé de la 15e place en 2015 (1.5 pt) à la 16e (1 pt). Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a su garder une certaine stabilité et faire preuve d'une bonne gestion. D'ailleurs, les membres de la FMTA ont renouvelé leur confiance en Yousouf Bayjoo, qui sera à la tête de la présidence jusqu'en 2020. Ce dernier est incontestablement l'homme fort du tir à l'arc depuis 2012.

D'autre part, malgré le fait d'être une petite fédération, la FMTA a su malgré tout trouver les moyens de satisfaire sa petite communauté d'archers, en organisant plus d'une dizaine de compétitions. En effet, avec le peu de moyens dont la FMTA dispose, elle a pu envoyer ses meilleurs archers, à savoir Jean-Marie Babet, Stephan Klein et le jeune Aurélien Juhel aux championnats d'Afrique en Namibie.

Les trois Mauriciens ont terminé quatrième dans le tournoi par équipe, ratant au passage une qualification aux Jeux olympiques de Rio. Faut dire que l'opposition était trop forte pour la sélection mauricienne, encore inexpérimentée à ce niveau de la compétition. Parmi les performances, on retiendra également la médaille de bronze de Stéphan Klein au South African National à Johannesburg et la médaille d'or d'Aurélien Juhel à l'Afro Pump, compétition émanant du camp d'entraînement organisé par la World Archery à Windhoek (Namibie).

Cependant, depuis pas mal d'années déjà, la FMTA fait face à quelques difficultés s'agissant de promouvoir sa discipline à grande échelle. En effet, en dépit d'avoir relancé le tir à l'arc après avoir été nommé président de la FMTA il y a quatre ans, Yousouf Bayjoo fait toujours face à deux gros problèmes majeurs. À savoir un site permanent pour la tenue de ses compétitions et la formation de juges. Pour le moment, ils ne sont qu'une poignée à officier lors des compétitions nationales. Aussi, le bureau fédéral devrait veiller à ce qu'il y ait un peu d'innovation dans leur calendrier, comme oser organiser une compétition internationale sur le sol mauricien. Chose qui ne s'est pas produite depuis une décennie.