FÉDÉRATION MAURICIENNE DE TRIATHLON—11E: 2 pts

C'est la troisième année de suite que la Fédération mauricienne de Triathlon (FMTri) occupe la 11e place dans ce hit parade des fédérations avec deux points. Si 2014 et 2015 ont été plus ou moins tranquilles, 2016 a été marquante pour la FMTri. D'abord, au niveau du calendrier, la fédération a vu les jeunes de la catégorie U10, U11 et U13 répondre favorablement aux compétitions qui leur étaient consacrées, avec notamment une préférence pour le duathlon qui prend de plus en plus l'ampleur. À chaque rendez-vous, on pouvait s'attendre à une douzaine de participations. Cependant, le triathlon et l'aquathlon ne sont pas en reste. La FMtri tient là, sa pépinière.

Parlant de la relève, comment ne pas mentionner Grégory Ernest. L'athlète de 19 ans a connu une année faste avec deux titres de champion de Maurice en triathlon et duathlon. Il s'est également illustré à l'Indian Ocean Triathlon (IOT) sur la distance courte. Ernest a en outre répondu présent aux compétitions à l'étranger en prenant la 6e place aux championnats d'Afrique junior à Bloemfontein puis récemment à la coupe d'Afrique au Maroc, où il a pris la 20e place. D'ailleurs, c'est par un manque de résultat au niveau continental que la FMTri ne décolle pas dans ce classement.

Cependant, il faut tout de même reconnaître qu'elle a été secouée par la maladie de Fabienne St Louis. Cette dernière aurait pu aider la FMTri à progresser dans le hit-parade des fédérations. Sauf qu'elle a été en convalescence pendant presque six mois. Gravement malade, elle a dû renoncer à sa participation aux championnats d'Afrique où une place sur le podium était dans ses cordes. Elle a même vu ses chances de médailles aux Jeux olympiques (J.O) de Rio s'envoler. En dépit des interventions chirurgicales et autres complications de santé, elle a su trouver la force qui lui a permis de s'accrocher et de réaliser son rêve de se qualifier pour la deuxième fois aux J.O. Sa participation courageuse et historique aux olympiades brésiliennes lui a d'ailleurs valu le prix de la performance la plus inspirante de l'année 2016, décerné par l'International Triathlon Union (ITU).

Au niveau de sa gestion, la FMTri a démontré une certaine stabilité et une harmonie qui règne entre ses membres. D'ailleurs, la confiance a été renouvelée en Alain St Louis, élu pour un deuxième mandant à la présidence. Pour rappel, Alain St Louis a connu un premier mandat bien rempli avec notamment une récompense à la clé. En effet, l'homme fort du triathlon local a été récompensé par l'African Triathlon Union (ATU), qui avait tenu son Assemblée générale du 9 au 11 juillet en Égypte, pour ses services rendus aux triathlons africains. En sus de cette distinction, il a également été élu à l'unanimité au poste de secrétaire générale pour quatre années de plus.