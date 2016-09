Le document en question soutient bien que les candidats avec moins de 90 % de présence « ne seront pas éligibles à la subvention et qu’il faut en aviser les parents »

Ils sont déterminés à aller jusqu’au bout. Après le sit-in organisé dans plusieurs collèges samedi dernier, ils s’attendaient à un dialogue avec le ministère de l’Education. Mais ces étudiants se disent à la fois « déçus » et « offusqués » des propos tenus par la ministre de l’Education dans une interview de presse, qui contredit la date du 15 juillet pour la comptabilisation des présences. Or, la circulaire en question mentionnait bien cette date et invitait les recteurs à « inform the responsible parties ».

« Je vais d’abord vous dire que la date du 15 juillet n’a jamais été communiquée aux élèves. Elle ne concerne que les recteurs. Les responsables des collèges devaient, à cette date, faire un “survey” pour connaître le taux d’absence. La mi-septembre avait été évoquée pour la distribution du “time table” aux élèves et cette date avait été communiquée aux parents par voie de circulaire. » Telle est la réponse donnée par la ministre de l’Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, dans une interview accordée dans un hebdomadaire du 10 au 16 septembre 2016, soit au lendemain des sit-in organisés dans plusieurs collèges.

Les étudiants ayant pris connaissance de cette version de la ministre déplorent ce qu’ils appellent un « double langage ». Ils ne manquent pas de souligner que la circulaire du Mauritius Examinations Syndicate (MES), qui opère sous la tutelle du ministère de l’Éducation, précise bien à l'article 4 (b) : « Candidates who have, as at 15 July 2016, NOT met the 90% attendance requirement in respect of the relevant period, will NOT be eligible to benefit from the Government sponsored examination fees, in such case the Responsible Parties should be requested to effect the necessary payments themselves through the school by Wednesday 07 September 2016 during office hours. » Plus loin, cette même circulaire mentionne, à l'article 5 (ii) : « inform the Responsible Parties of candidates falling under the category (ii) of paragraph (4) accordingly. » Au niveau du MES, on maintient que cette circulaire avait été envoyée « sous la directive du ministère de l’Education ».

Les étudiants disent ne pas comprendre la position contradictoire de la ministre à ce sujet. « Nous ne lâcherons pas sur ce point. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous demandent d’être responsables ? » lâchent des étudiants. Ces derniers avaient prévu une rencontre au centre social Marie Reine de la Paix aujourd’hui pour préparer leur marche pacifique. Mais en raison de la fête Eid ul-Adha, celle-ci a été renvoyée.

Par ailleurs, la date du 9 septembre ayant été fixée pour la comptabilisation des absences, les administrations des collèges ont été bouleversées. Dans beaucoup de collèges, un grand nombre de candidats devront s’acquitter des frais d’examens. À l’exemple de ce collège d’élite pour filles, où sur 142 candidates, 133 ne sont pas éligibles à la subvention.