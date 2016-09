FEES SC/HSC : La GSSTU demande au ministère de revenir à la date du 15 juillet

La Government Secondary School Teachers Union (GSSTU) a lancé un appel hier, au ministère de l’Éducation, pour revoir la date de comptabilisation des absences. Selon son président, Vikash Ramdhony, cela devrait se faire dans l’intérêt des enfants. Il se dit également en faveur d’une table ronde pour cerner le problème d’absentéisme dans les collèges. De même, la GSSTU invite le ministère à communiquer davantage sur son projet de Nine-Year Schooling, dont la mise en pratique est encore floue.

« Dans l’intérêt de nos enfants qui sont à la veille de leurs examens, nous demandons au ministère de revenir à la date du 15 juillet pour comptabiliser les absences ». Pour Vikash Ramdhony, la GSSTU « n’est pas en train d’encourager les absences au troisième trimestre, mais dans cette situation exceptionnelle, et en attendant de trouver une solution au problème de l’absentéisme ». Il est aussi d’avis que si la ministre accepte de revenir sur sa décision, cela démontrera « sa grandeur d’âme ».

La GSSTU réfute également l’argument que les enseignants sont responsables de l’absentéisme. Toutefois, elle invite les étudiants et leurs parents à rapporter ceux qui ne font pas honneur à la profession. « Il y a des brebis galeuses dans tous les métiers ». De même, la GSSTU invite le ministère de l’Éducation à organiser une table ronde pour réfléchir sur le problème de l’absentéisme et trouver des solutions.

Par ailleurs, le syndicat des enseignants des collèges d’État souhaite plus de communication sur la Nine-Year Continuous Basic Education (NYCBE). Vikash Ramdhony est d’avis que beaucoup d’aspects sont restés en suspens concernant l’implémentation de ce projet. « Pour éviter une nouvelle fois des cafouillages, nous invitons la ministre à davantage de dialogue. Nous reconnaissons que le système nécessite des changements en profondeur, mais nous voulons savoir comment cela va se passer, de quelle manière se fera l’implémentation ? »

La GSSTU dit également noter qu’une réforme est en cours, alors que la méthodologie et la pédagogie sont restées les mêmes. « Nous sommes en faveur de la venue d’experts étrangers pour former nos formateurs ».

Dans le cadre de la Teachers’ Day, la GSSTU lancera son site web interactif où seront postés les cours en ligne y compris ceux du MIE. De même, une Educators Club Card sera lancée et donnera accès à des forfaits, concernant les matériels scolaires et dans les librairies, entre autres.

Par ailleurs, la GSSTU dit également attendre une rencontre avec le ministre de la Fonction publique, concernant les erreurs du PRB et le Higher Qualification Incentive.