FEES SC/HSC - CE MATIN À PORT-LOUIS : Des étudiants réclament le départ de la ministre

Des parents, des syndicalistes et des travailleurs sociaux se sont joints à la manifestation organisée aujourd’hui par un groupe de collégiens dans la capitale pour contester le remboursement des fees des examens de SC/HSC exigé par le gouvernement pour ceux n’ayant pas respecté le critère de 90 % de présence. Hayat Rahid, le principal animateur de ce mouvement de protestation, déplore la réponse tardive des autorités à sa demande d’autorisation pour la manifestation, qui s’est déroulée dans le calme.

Même s’il n’y avait pas la grosse foule comme s’y attendaient les jeunes organisateurs, les participants étaient très enthousiastes et ont donné de la voix pour réclamer la démission de la ministre de l’Éducation et « la justice pour tous ». La marche de protestation a débuté vers 10 h 30 devant l’Hôtel du gouvernement et a pris fin au même endroit. En raison d’une autre manifestation dans la capitale ce matin, les collégiens ont dû modifier le parcours initial. Durant leur trajet, ils se sont arrêtés pendant quelques minutes devant le Bureau du Premier ministre au Bâtiment du Trésor en demandant au Chef du gouvernement de respecter sa promesse électorale in toto concernant les fees d’examens.

Tout au long de cette manifestation, qui s’est déroulée dans le calme, l’hélico de la police a survolé la zone. Des participants ont déploré cette présence policière persistante, la jugeant de « tentative d’intimidation à leur action ». Le député du Parti travailliste Shakeel Mohamed, qui était aussi présent, a expliqué au Mauricien qu’il était venu « témoigner sa solidarité » envers ces jeunes. Il se dit « surpris par le silence éloquent de Xavier-Luc Duval » sur ce dossier et rappelle que ce dernier, dans un meeting disponible sur YouTube, « avait promis des examens gratuits ».

Lors d’une brève intervention après la marche, Hayat Rahid, le meneur du mouvement, a déploré la réponse tardive obtenue par les autorités concernées pour sa demande d’autorisation de la manif. Il soutient avoir entrepris les démarches officielles nécessaires depuis la semaine dernière et ce n’est qu’hier après-midi qu’il a obtenu le feu vert des autorités. « Je suis satisfait malgré le court délai d’avoir pu réunir une petite foule », a dit Hayat Rahid. Ce dernier demande aux candidats de SC/HSC de se concentrer à présent sur les examens et a annoncé d’autres manifestations après ces épreuves.

D’anciens ministres réagissent

D’anciens ministres de l’Éducation suivent avec intérêt toute la polémique qui perdure autour des frais d’examens, malgré la tentative de l’actuelle ministre, Leela Devi Dookun-Luchoomun, de calmer les parents en étendant le délai pour le remboursement. Voici leurs réactions.

Steven Obeegadoo : « Une autre bombe à retardement a fait reculer la ministre »

Le nouveau délai est un soulagement pour les parents ainsi que pour les candidats qui doivent à présent se concentrer sur leurs examens. Pourquoi la ministre a-t-elle créé cette tension inutile, déstabilisant ces jeunes et leurs parents pendant la période de préparation des examens avec toutes sortes de communiqués au ton menaçant, d’autant plus qu’elle s’est rendu compte, hier, qu’elle pouvait attendre jusqu’à décembre pour le paiement ? Je dis bravo aux jeunes qui ont osé élever la voix ces derniers jours. Je soupçonne que c’est l’autre bombe à retardement que la ministre a découvert avant-hier, c’est-à-dire les protestations des parents dont les enfants concourent pour les bourses d’État, qui a fait reculer la ministre, la forçant à repousser le délai de paiement à décembre et à ne pas tenir compte du critère d’absence concernant la participation pour les bourses d’État. Mais les questions de fond n’ont pas été réglées : que se passera-t-il à la fin de décembre si les parents refusent de payer ? Le ministère va-t-il maintenir le même système de comptabilisation des jours de présence pour la subvention des fees ? Les Education Regulations concernant la participation pour les bourses d’État seront-elles appliquées à la lettre ? Que la ministre mette son orgueil de côté et réunisse tous les stakeholders du secondaire pour trouver une formule correspondant aux nouvelles réalités pour combattre l’absentéisme.