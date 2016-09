FEES SC/HSC : Le PM doit rappeler Dookun à l’ordre, a déclaré Obeegadoo 

Après la levée des boucliers dans les milieux scolaires concernant la manière de procéder du MES pour la réclamation des fees d’examens SC/HSC aux élèves n’ayant pas respecté le critère 90 % de présence, le MMM désapprouve aussi le timing de cette annonce. Lors d’une conférence de presse hier après-midi, les membres de la Commission éducation du MMM ont « sévèrement » critiqué le MES et le ministère de l’Éducation pour cette annonce tardive de réclamation de paiement et surtout pour la panique et la tension causées auprès des candidats et leurs parents.

Le président de cette Commission a demandé, hier après-midi, au Premier ministre de « rappeler à l’ordre » la ministre de l’Éducation et estime nécessaire le renvoi de ces mesures en raison de la proximité du début de ces examens de Cambridge. L’ancien ministre de l’Éducation du MMM « ne croit pas » que le MES ait pu, de son propre chef, prendre une telle décision et est « convaincu » que le ministère de l’Éducation a une grande part de responsabilité dans cette décision. « On ne constate que des bêtises et des cafouillages dans le secteur de l’éducation. Encore une fois, la ministre de l’Éducation a réussi à faire l’unanimité contre elle. Que le Premier ministre et le gouvernement rappellent Madame Dookun à l’ordre », a lancé Steven Obeegadoo, demandant aussi au Premier ministre de prendre personnellement en main ce dossier de fees d’examens. Cette Commission estime « nécessaire » le retrait de ces mesures cette année, afin de permettre aux candidats d’entrer dans la période d’examen dans un esprit calme et en toute sérénité. « Sa bann sanzman dele an trwa zour demontre ki ena kafouyaz. Ce n’est pas le moment de déstabiliser les candidats ».

La Commission du MMM attire l’attention sur le nouveau délai fixé par le MES pour le paiement des fees, en soulignant que les candidats à cette date, soit le 31 octobre, seront déjà en période d’examens. « Ki pou arive si bann paran pa ankor pey fees sa dat-la ? » s’interrogent les membres de cette Commission. Et de qualifier de « répressive » la mesure prise par les autorités, obligeant les enfants à être présents régulièrement à l’école. Ils trouvent qu’une telle méthode « n’est pas conforme aux objectifs de l’éducation ». Steven Obeegadoo pense qu’il est grand temps et urgent d’entreprendre une étude scientifique sur l’absentéisme au secondaire, particulièrement dans les Upper Forms, afin de mieux comprendre toutes les dimensions de ce phénomène. Il souligne que l’absentéisme ne date pas d’hier et prend une proportion alarmante, en ajoutant que Maurice est un des rares pays où l’absentéisme à l’école « est aussi élevé ». « Nous sommes confrontés à un vrai problème et cette situation est unique à Maurice », observe le président de la Commission éducation du MMM, qui, rappelons-le, a aussi été consultant de la Banque mondiale sur le dossier de l’éducation.