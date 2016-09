FEES SC/HSC - REMBOURSEMENT : La manifestation des collégiens reportée au 15 septembre

Ils n’ont pas eu l’autorisation de la police pour organiser leur manifestation prévue à Port-Louis aujourd’hui, mais les collégiens, protestant contre le remboursement des frais d’examens, ne baissent pas les bras pour autant. Ils ont fait une nouvelle demande à la police pour le 15 septembre prochain et ont également envoyé une lettre au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, lui demandant de revoir cette décision du MES et du ministère de l’Éducation. Les collégiens sont encadrés dans leurs démarches par Shakeel Mohamed, qui réfute toute « politisation » de cette affaire.

« Nous sommes des jeunes de 18 ans et dans deux ans nous irons voter pour les élections générales… », déclare Rahid Sheik, un des collégiens ayant animé la rencontre à Port-Louis ce matin. Initialement, cela devait être une marche pacifique, mais en raison du court délai pour une autorisation de la police, ils se sont contentés d’une rencontre avec les médias. Ils étaient plusieurs à prendre la parole pour dénoncer la démarche du MES et par extension du ministère de l’Éducation qui en a la responsabilité. « Si zot inn fer enn promes ek ki zot pa kapav tenir li abe demin ki pou arive ? », se demandent les jeunes qui font ressortir qu’à aucun moment, il n’était question de règlements « quand on a promis le paiement des frais d’examens ». « Dans le programme gouvernemental, il est mentionné que les frais d’examens seront pris en charge. On ne mentionne pas les 90 % de présence. Ce que fait le MES aujourd’hui est illégal. »

Les collégiens ont été très critiques également envers le système éducatif et les enseignants. « Au lieu de nous accuser d’absentéisme, il faut se demander pourquoi les élèves restent à la maison pour réviser au lieu de venir au collège. Souvent, les professeurs sont absents ou ils dorment en classe et attendent les leçons particulières pour travailler », déplorent-ils. Un collégien précise qu’un de ses enseignants, qui « dormait » justement en classe, « avait des revenus de Rs 1 million avec les leçons particulières ». « Pourquoi le gouvernement ne cherche-t-il pas à régler le problème des leçons particulières plutôt ? »

Un autre affirme que pour certaines matières, il faut du temps pour préparer les projets. « Si on ne s’absente pas pour faire ces projets à la maison on ne va jamais finir. Personnellement, j’ai travaillé dur, jusqu’à trois heures du matin pour terminer mes projets et, maintenant, on vient me dire que je ne pourrai prendre part aux examens. C’est inacceptable. » Une maman, qui avait également fait le déplacement, est d’avis que les politiciens devraient arrêter de faire des promesses qu’ils ne peuvent tenir. « Venez avec des programmes, des projets ». Elle ajoute que son fils, fréquentant un collège d’élite, se retrouve souvent sans professeur à l’école. « Au lieu de perdre son temps, il est préférable qu’il fasse ses recherches à la maison. » Alyah, une autre étudiante, déplore la même situation. « Quand il n’y a pas de prof en classe, on ne peut même pas aller à la bibliothèque pour réviser, car cela dépend de l’humeur de la bibliothécaire de nous laisser entrer. »

Les collégiens ont déposé une lettre au bureau du Premier ministre ce matin, lui demandant d’intervenir auprès du ministère de l’Éducation et du MES dans cette affaire. Ils ne manquent pas non plus de rappeler que dans le manifeste électoral de l’Alliance Lepep, il est mentionné : « Full subsidies on SC and HSC examinations will be extended indiscriminately to all pupils irrespective of their social background. » Les collégiens font ressortir qu’avec la démarche du MES, « ceux venant de familles moins aisées seront pénalisés ».

Ce rassemblement des collégiens s’est tenu en présence de Shakeel Mohamed et d’Osman Mohamed, deux députés du PTr. Rahid Sheik explique avoir sollicité Shakeel Mohamed pour des « conseils légaux étant donné que nous sommes jeunes et que nous ne connaissons pas trop comment procéder ». Le principal concerné réfute toute « politisation » de cette mobilisation. Il affirme apporter son soutien aux jeunes, car ils militent pour une cause « juste ». « Kan ou’nn promet ou bizin done », dit-il, tout en rappelant que les mouvements de jeunesse à travers le monde ont « sculpté l’avenir de leurs pays. » Il ajoute que ce sont ces collégiens qui formeront l’avenir du pays et salue « le courage des jeunes ».

Shakeel Mohamed précise lui aussi qu’il apporte un soutien légal aux collégiens. « Ils sont des citoyens responsables et veulent faire les choses dans les règles. » Il dénonce le fait que la police ait refusé de recevoir la lettre de demande pour une marche pacifique mardi dernier, jour férié.

Osman Mohamed, lui, dit être présent à cette rencontre, car il a été sollicité en tant que membre de l’Assemblée nationale. Il partage l’avis de ceux qui avancent que cette mesure du MES et du ministère de l’Éducation sera en vigueur « au détriment » des enfants venant des familles moins aisées.

Le Mouvman Travayis Militan de Vasant Bunwaree était aussi représenté par un membre à la rencontre. Sollicité sur la question, Vasant Bunwaree a soutenu que la démarche du gouvernement est « illégale ». « La vraie question est de se demander pourquoi les enfants s’absentent ? » Il ajoute qu’il n’est pas question d’attacher le remboursement des frais à la soumission du time table, de la participation aux examens ou même des résultats. « C’est un manque de sérieux du MES et du ministère de l’Éducation. Qui plus est, on a arrêté la date au 15 juillet alors que c’est au troisième trimestre que les enfants s’absentent le plus. » Toutefois, Vasant Bunwaree invite les jeunes à se montrer responsables et à ne pas utiliser des moyens illégaux pour se faire entendre.

Par ailleurs, des élèves du collège Basdeo Bissoondoyal, appartenant à la famille Jeetah, ont hier manifesté violemment leurs colères face à la démarche du MES. Des matériels du collège, ainsi que deux voitures de police ont été endommagés lors de cette manifestation. Des inspecteurs de la PSSA se sont rendus au collège ce matin pour s’enquérir de la situation.