FEMME : Machisme, une tare difficile à balayer

“Si mo Madam pa fer louvraz la, kisannla pou fer li ?”, s’interroge Jean, 30 ans. En 2017, bien que les inégalités semblent s’être résorbées, le machisme peine à disparaître. Les réflexes de la société patriarcale restent solidement ancrés et accordent systématiquement le second rôle aux femmes.

Le thème choisi à Maurice pour les célébrations entourant la Journée internationale de la Femme est Working towards a Gender Inclusive Society. Ambal Jeanne, la directrice de SOS Femmes, estime que ce combat est loin d’être gagné. “Dans le discours moderne, on dit : moi, j’aide ma femme. Il faut comprendre que les tâches domestiques dans une maison, c’est avant tout un partage de responsabilité.”

Pour Jean et plusieurs autres hommes qui ont gardé l’esprit rétrograde, il est hors de question de faire du repassage, de se mettre aux fourneaux ou de passer la serpillière, surtout “kan ou ena enn fam e de tifi dan lakaz”. “Parfwa mo fer louvraz, me plis ban travay lour, kouma netway lakour, brikole ou desann poubel.” Malgré des horaires de travail chargés, sa femme passe des heures à faire le ménage et à s’occuper des enfants.

Société sexiste.

Le constat d’Ambal Jeanne est que beaucoup considèrent qu’“élever les enfants est la responsabilité de la maman. C’est celle qui s’absente le plus souvent du boulot si les petits sont malades et c’est celle sur qui on rejette la faute si l’enfant tourne mal, alors que les deux parents ont leur part de responsabilité”. Elle pointe du doigt la société pyramidale et fondamentalement sexiste pour dénoncer cette répartition inégale des tâches domestiques entre les deux sexes.

Si les femmes sont les cuisinières, le grand Chef, c’est toujours l’homme, observe la directrice de SOS Femmes. Sarita, 36 ans, raconte que le dîner est toujours de son ressort, même si elle rentre après so époux Ritesh. “Il estime que je dois mieux m’organiser puisqu’il a décidé que mon travail est moins laborieux que le sien.” La trentenaire s’occupe toute la journée de la tabagie familiale, située à proximité de leur domicile; son époux exerce dans le secteur portuaire. Exigeant sur la qualité des mets qu’on lui sert, il lui dit sans ménagement “ki monn kas lagel ar manze e ki li pa bon”.

La tyrannie domestique est aussi à son apogée dans le couple formé par Mélanie et Pierre. La jeune maman travaille dans la finance alors que son époux est sans-emploi depuis presque deux ans. Mais aussitôt rentrée du boulot, Mélanie doit se retrousser les manches. “Je m’occupe de presque tout : le dîner, donner le bain aux filles, superviser les devoirs de mon aîné, tout en servant et desservant Monsieur, qui regarde la télévision, surfe sur internet ou joue à ses jeux vidéos.”

Oppression domestique.

Souvent, l’oppression est émotionnelle. Celle que nous appellerons Miléna souligne “qu’au fil des années, nous devenons des “aigries volontaires”, car nous acceptons tout sans nous plaindre”. Un avis partagé par Ambal Jeanne, qui souligne que “la femme connaît ses droits, mais elle est victime de harcèlement émotionnel dans un système oppressant”. Miléna ajoute qu’elle a fini par accepter de véhiculer l’image d’une femme heureuse et épanouie, juste pour le paraître. “Par expérience, je sais le mal-être qu’éprouvent ces femmes.”

“L’oppression domestique de la femme est souvent exacerbée par la violence verbale, physique et psychologique”, confie la directrice de SOS Femmes. Tout comme ses sœurs de galère, Miléna en a vu de toutes les couleurs. Avec son époux, elle a connu périodiquement le meilleur et constamment le pire. “Le plus gros problème dans notre couple, c’était qu’il était jaloux de mon succès professionnel et ne pouvait supporter que je touchais plus que lui. Li ti pe dir mwa mo fer fezer et que je suis devenue bossy. Son ego d’homme faisait qu’il ressentait un complexe d’infériorité. Cela se traduisait par un harcèlement psychologique, psychique et physique quasi quotidien.”

Idem pour Sarita et Mélanie, dont le labeur domestique est récompensé par des commentaires dégradants et insultants, qu’elles avalent sans rechigner, “pou evit problem” ou ne pas prendre une tarte en pleine face. Rabaisser la femme est une façon pour le macho de la priver de ses droits et l’asseoir dans cette relation de dominé à dominant, ajoute Ambal Jeanne.

L’habitude et les faux-semblants.

Pourquoi se laissent-elle faire, alors qu’elles sont toutes indépendantes financièrement ? “Pour moi, cette vie est devenue normale. J’ai souvent envie de hurler et de m’enfuir, mais je reste avant tout pour mes deux enfants, l’habitude et aussi le qu’en dira-t-on”, confie Mélanie. Elle est rejointe par Sarita, dont la vie a constamment un arrière-goût amer. “Ma fille est âgée d’à peine cinq ans, et vivre sans son père pourrait la perturber émotionnellement, car elle est très attachée à lui.” Après 25 ans de faux-semblants, Miléna a trouvé la force de quitter le toit familial après que son “bourreau” l’a battue devant son fils adolescent, parce qu’elle rechignait à accomplir son “devoir marital”. Une décision qu’elle ne regrette pas.

Les pressions exercées par la société sont suffisantes pour maintenir la femme dans une sphère domestique oppressante. “On se sent coupable par rapport à notre socialisation. Même aujourd’hui, des jeunes filles se marient plus par obligation que par choix. La solution est d’éduquer nos filles autrement et leur apprendre à penser différemment”, dit Ambal Jeanne. Par ailleurs, lorsqu’on prend un engagement à deux, “dès le début, il faut départager équitablement les responsabilités domestiques et mettre un STOP à tout signe de violence”. Mais le plus important est de faire la distinction entre une relation aliénante et oppressante et une vie épanouissante…