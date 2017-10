FEMMES CLEANERS EN GRÈVE : Appel aux politiciens et religieux du pays

Donner de son temps aux autres, sans attendre quoi que ce soit en retour, n’est plus monnaie courante. Se sacrifier pour les autres est encore plus rare par les temps qui courent. Certains sont sans doute plongés dans l’indifférence et l’insouciance…

La plupart des politiciens d’aujourd’hui n’ont pas connu la misère; ils ont grandi dans l’abondance, voire le pouvoirisme; comment pouvons-nous donc attendre la moindre considération sincère pour les démunis de la société?

Hélas, cette abondance et indifférence gagnent également certains de nos religieux. Très loin de la modération dans leur pratique, ils se permettent des extravagances, et la parole ne rejoint plus l’acte, à tel point que l’essence même de la religion a disparu. Ils sont déconnectés de la réalité et de la misère du petit peuple.

Mon épouse Jane et son collègue Reeaz entament leur 9e jour de grève de la faim, en solidarité avec les femmes cleaners de nos écoles publiques. Il y a certes une solidarité populaire à leur égard, ce qui est réconfortant. Jane et moi-même avons grandi à Cité-Kennedy (connue aujourd’hui comme Résidence Kennedy). Ce lieu, dit défavorisé, avec son lot de fléaux sociaux, a marqué notre enfance, notre jeunesse, notre éducation; a forgé nos caractères et a développé notre amour et dévouement pour les autres.

Depuis neuf jours donc, Jane et Reeaz ne partagent plus le repas quotidien avec leurs familles respectives, pour soutenir ces femmes grévistes. Le repas du soir pris ensemble chaque jour étant pour nous un rituel. Nos enfants sont bouleversés, la cuisine familiale faisant grève, en signe de solidarité!

Que nous soyons capitalistes ou prolétaires, nous sommes avant tout des êtres humains. Ces femmes cleaners nettoient les écoles du pays pour que nos enfants puissent être éduqués dans un environnement propre pendant toute la journée. Elles sont nos sœurs, nos mamans, et elles méritent de bonnes conditions d’emploi.

Prions pour que le peu d’amour qui reste pour autrui puisse raviver la lumière de la vraie politique pour une justice accrue envers ceux au bas de l’échelle.

Mettons de côté nos intérêts institutionnels et personnels. Manifestons notre soutien et notre foi par notre présence pacifique au Jardin de la Compagnie, en espérant que les autorités compétentes parviendront à une solution juste.