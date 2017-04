FEMMES MAROCAINES: Courage et solidarité au service du patrimoine

Lentement mais sûrement, avec détermination et courage, le sourire aux lèvres, elles ont choisi la solidarité pour devenir autonomes en se mettant au service du patrimoine local. Des régions de Marrakech et d’ailleurs, ce n’est pas toujours la voie la plus facile pour ces femmes en difficulté. Malgré une rude concurrence avec les transformateurs privés de la production industrielle, elles travaillent d’arrache-pied dans des coopératives et dans des associations locales pour la fabrication artisanale des produits du terroir dont regorge le Maroc, que ce soit huiles végétales ou essentielles, safran, miel ou autres produits dérivés à base de dattes, d’amandes, de plantes aromatiques comme le thym ou le romarin…

C’est un défi pour Myriem Fridi qui a décidé de les représenter à Marrakech par la valorisation marchande de leurs produits. En effet, cette jeune femme de trente-huit ans, mariée et mère d’une petite fille de huit ans, gérante d’un petit magasin de produits bios à Marrakech, est un exemple de courage dans ce monde compétitif et difficile pour les femmes démunies et luttant pour trouver un peu d’indépendance. Sa boutique, Bioshop Atlas, se veut un point de vente bio pour des associations et des coopératives de l’Atlas et du sud du Maroc dans le cadre du commerce solidaire et équitable.

Pleinement investie en tant que « représentante commerciale » des produits locaux et très authentique dans sa démarche, elle souligne le rôle de la qualification des produits. Elle précise que la certification permet de les protéger et de les mettre en valeur par une meilleure reconnaissance de leurs origines et leurs modes de production dans un contexte de forte concurrence internationale. Myriem présente aux visiteurs sa gamme de savons noirs parfumés de l’eucalyptus à la rose et les pots de miel au thym de l’Atlas en passant par les huiles essentielles dont celle extraite des graines de figues de Barbarie, huile aujourd’hui très précieuse largement utilisée dans les produits cosmétiques.

Depuis juin 2015, Myriem travaille avec des coopératives et des associations des régions de Marrakech, d’Essaouira, de Talouine, de Taroudant, de Ouarzazate, de Fez, de Tétouan, de Sidi Sfi, et de Casablanca. Pour elle, l’éducation a une place essentielle dans la société ; elle nous dit que la formation par l’Etat des ouvrières à la fabrication des produits locaux est une marque de progrès pour le pays. Ce travail favorise leur autonomie et les valorise dans la société. Animée par ses fortes convictions, elle œuvre à son échelle pour la valorisation des ressources locales par la promotion des produits issus du commerce équitable. Au coeur de la médina de Marrakech, une sorte de conscience patrimoniale apparait dans la boutique de Myriem.

Lors d’un séjour à Marrakech en février dernier, Myriem a gentiment accepté de nous faire visiter une coopérative dans la région de Marrakech-Safi. En quittant Marrakech en direction d’Essaouira, on s’arrête à Ounara où se situe la Coopérative féminine Mogador Essaouira. Khadija, la responsable de la gestion nous accueille et nous emmène en arrière-boutique ; dans l’atelier, neuf femmes, assises sur des tapis à même le sol, travaillent ensemble pour la fabrication de l’huile d’argan. Très concentrées sur leurs tâches respectives, Aicha, Zahra, Hadria, Hofidha, Hodja, Hniya, les deux jeunes Fatima, et la doyenne Lalla Fatima nous accueillent avec un grand sourire alors que Khadija nous explique les différentes étapes de la fabrication : dépulpage, concassage, broyage et malaxage en nous rappelant que rien ne se jette ; la pulpe des fruits est donnée au bétail et les coques des noix sont utilisées comme combustible.

Adossées au mur, les corbeilles de noix d’argan et d’amandons de chaque côté de leurs jambes tendues, ou en tailleur, toutes les femmes, sauf Lalla Fatima, posent les fruits et les noix sur une pierre ; avec une parfaite maitrise, à petits coups secs et réguliers, elles frappent avec une autre pierre toute plate pour dépulper les fruits séchés et ramollis et pour concasser les noix afin de récupérer les amandons destinés à la fabrication de l’huile d’argan. C’est tout un art, car le fruit et la noix doivent être bien calés dans un petit creux de la pierre ; et il faut savoir frapper sur la marque de la noix pour la fendre pour que l’amandon atterrisse entier dans la paume de la main et soit transposé dans des petites corbeilles en feuilles de palmier séchées. Le même geste répétitif, deux coups secs pour enlever la pulpe et, deux ou trois coups bien précis permettent de faire grossir le volume d’amandons nécessaires à la fabrication de l’huile d’argan dont les bienfaits font aujourd’hui l’unanimité internationale. Depuis quelque temps, l’argan et le savoir-faire qui y est associé ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Par ailleurs, l’arganeraie du sud-ouest marocain a été récemment classée comme une réserve de biosphère naturelle au Patrimoine de l’Unesco en vue de sa conservation. Toutes ces femmes qui s’investissent dans la fabrication de l’huile d’argan participent à la sauvegarde de ce précieux héritage du pays.

Lalla Fatima, l’infatigable doyenne des ouvrières, âgée « d’environ soixante-dix ans » (dit-elle avec un grand sourire), consciencieuse et rayonnante fait tourner sa petite meule avec une grande régularité afin d’écraser les amandons pour en faire une purée qui donnera la pâte qu’il faudra malaxer pour en extraire de l’huile. Avec une excellente maitrise de broyage et du malaxage, elle force l’admiration par son courage ; inlassablement, elle reproduit ce mouvement rotatif en tenant le petit manche de la meule et en ajoutant des petites poignées d’amandons torréfiés destinés à faire l’huile d’argan alimentaire, les amandons nature étant utilisés pour l’huile cosmétique.

Puis, Lalla Fatima va malaxer la pâte rassemblée en boule pendant presque deux heures pour en extraire en fin de journée un litre d’huile. Dans la coopérative de Mogador, l’huile brute passe ensuite au laboratoire pour la filtration avant son envoi à Casablanca pour la fabrication de produits cosmétiques et alimentaires. C’est un véritable défi pour toutes ces femmes, souvent seules ou divorcées, réunies dans des coopératives et des associations de plusieurs régions pour la fabrication des produits du terroir...

C’est à contre-coeur que nous quittons l’atelier de la Coopérative féminine Mogador Essaouira. On demeure un moment médusée par ces femmes et surtout par... Lalla Fatima. Modèles de courage, elles forcent l’admiration et le respect ! Notre regard s’est longuement attardé sur les mains et le visage buriné de Lalla Fatima dont les yeux pétillent de bienveillance dès qu’on lui parle. Notre coeur s’est attaché à la générosité de chacun de ses gestes...

