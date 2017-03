Femmes de Maurice, soyez des leaders éthiques!

Aujourd’hui, se débarrasser de la corruption est une nécessité car elle oppresse de nombreuses libertés dont ne peuvent bénéficier vos enfants et notre société.

Le 6 mars, dans le cadre de la journée organisée par l’ICAC sur le thème « Women against corruption », je me suis appesanti sur le sujet des femmes comme leader éthique pour un partage convivial avec une assistance exclusive. Je trouvais cela osé que l’on me propose d’aborder comme sujet de présentation les femmes en tant que leaders éthiques car après tout je suis un homme et cela fait des siècles que le modèle patriarcal de nos sociétés oppresse la gent féminine.

Comme l’a très bien dit Rita Venkatasawmy, l’Ombudsperson for Children, « les femmes ne sont pas par nature incorruptibles ». Toutefois, le rôle qu’elles occupent dans notre société pèse sur leurs épaules de même que la lourde responsabilité de transmettre les valeurs communes de la société à nos enfants. L’une de ces valeurs, c’est la lutte contre les discriminations et l’intolérance gratuite.

Il y a encore à peine une vingtaine d’années où porter de hauts talons ou une minijupe valait aux femmes des sobriquets qui laissaient penser qu’elles avaient des mœurs légères. C’est d’ailleurs toujours le cas dans certains cercles marqués par le machisme. Il a fallu que plusieurs générations de femmes défient père et mère, afin qu’aujourd’hui, nos enfants se sentent libres de s’habiller comme il le souhaite. Pourtant, c’est un droit qui existe depuis bien avant l’indépendance de notre pays.

Ainsi, l’éthique et les codes moraux changent avec les époques, mais une certitude persiste : les femmes ont toujours été précurseurs dans le combat pour les libertés. Pourtant, ce n’est que depuis le début du XXe siècle que les femmes ont commencé à acquérir des droits dans nos sociétés qui étaient jusque-là patriarcales. Traditionnellement, le rôle de la femme auprès de son mari était celui de répondre à un code éthique afin de garantir l’honneur de la famille :

•En faisant des enfants pour assurer la transmission des biens et du patronyme des pères

•En étant vertueuse jusqu'à subir des violences comme l’excision pour renoncer au plaisir ou la violence domestique pour éviter aux enfants de voir leur père en prison

•En transmettant aux enfants les normes de la société

•En étant l’épouse soumise qui épaule son mari en silence

Historiquement, le rôle de gardienne de l’éthique et de la morale de sa famille (donc par incidence celui de la société) a toujours été celui de la femme. La société, qu’elle soit moderne ou antique, compte sur elle pour transmettre aux nouvelles générations les valeurs et les traditions.

Mesdames, dans notre société mauricienne rongée par la corruption et la discrimination, que conseillerez-vous aux enfants lorsqu’ils sont confrontés à des recherches d’emplois infructueuses ? Que conseillerez-vous à votre fils, à votre fille, qui se retrouve confronté au choix de corrompre leur compétence pour ne pas perturber une pratique illégale ou alors pour ne pas perdre leur emploi ? Que ferez-vous si demain vous êtes témoins, victimes ou encore complices involontaires d’un acte de corruption ?

Vous pensez peut-être que cela ne vaut pas la peine de s’exposer à des représailles alors que les institutions elles-mêmes sont en panne face à l’envergure du problème qu’est la corruption à Maurice. Il est temps que cela change, il y a des organisations vers lesquelles vous pouvez vous tourner, à l’instar de l’ICAC, même si son pouvoir d’enquête est soumis à l’approbation du DPP. Transparency Mauritius, représenté par Rajen Bablee, l’Observatoire de la démocratie avec Jack Bizlall et Rehana Ameer (présidente) sont des organisations qui peuvent vous aider à rendre public ce que vous avez peur de dénoncer. Personne ni aucune institution ne pourront jamais vous protéger du risque de représailles. Et c’est précisément cela être un leader, ne pas craindre d’agir et se refuser à faire l’autruche. Ne vous demandez pas ce que l’ICAC fera contre la corruption, mais ce que vous ferez pour protéger votre famille et vos proches de cette attaque.

La corruption peut être populaire, c’est celle qui consiste à mentir sur son adresse pour bénéficier d’une école primaire ou secondaire que l’on préfère pour son enfant. Face à ce type de corruption, on mènerait un combat inutile avec la délation. Pour mettre fin à cette compétition malsaine pour les meilleures écoles, il faut attaquer l’origine structurelle du problème. La corruption peut être structurelle, celle qui pourrit ces institutions qui ont la charge de l’éducation de nos jeunes. Il faut que toutes les écoles garantissent un accès à des écoles offrant le même niveau et les mêmes moyens. Payer des leçons particulières à vos enfants est une de ces graves corruptions morales qui laissent croire à nos jeunes que tout n’est pas égal en éducation.

Le combat contre la corruption populaire, c’est d’abord de comprendre quel est l’élément structurel qui en est la cause. Ensuite, il faut se protéger de la corruption morale ? C’est ce qui consiste à accepter qu’une personne puisse bénéficier d’une faveur simplement du fait de ses connaissances. C’est de la corruption morale que d’inculquer dans l’esprit d’un enfant innocent nos préjugés imbus d’intolérance et de racisme.

Récemment, dans le classement établi par les publications « Train 2 Gain » dans leur magazine Innovate, une centaine de femmes ont été présentées pour leurs réussites. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les domaines dans lesquels le plus de femmes ont été récompensées sont l’art, la culture, l’éducation et la formation, la recherche, les médias et la communication, le social, la jeunesse et les sports.

Mesdames, depuis la Révolution bourgeoise (1789), la femme a été exclue des cercles de décision, de parole, de pensée et d’action. En Suisse, ce n’est qu’au début des années 1970 que les femmes ont eu le droit de vote, longtemps après la femme mauricienne (1948). Pourtant, en Europe comme à Maurice, la société comptait sur les mères de chaque foyer pour transmettre aux enfants les valeurs patriarcales avec ses méfaits et ses conséquences. Vous n’êtes pas des reproductrices de la société.

Je vous appelle à questionner les valeurs des hommes afin de développer une nouvelle éthique. Les femmes de Maurice ont le devoir de se rassembler dans une organisation, qui aura pour principale préoccupation de dénoncer et réclamer des sanctions contre les auteurs d’actes de corruption et leurs bénéficiaires.

Ce samedi 11 mars à la salle Eddy Norton, à Rose-Hill, la Women’s League for Alternative Feminist Actions (WELFAFA) vous invite à son forum annuel, engagez-vous, venez nombreuses.