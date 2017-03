FEMMES - MLF : « Ni la présidente ni la Speaker ne sont une source de fierté »

Le Muvman Liberasyon Fam (MLF) publie sa nouvelle charte concernant l'émancipation de la femme à l'occasion de la récente Journée internationale des Femmes, célébrée le 8 mars dernier. Pour le MLF, ce n'est pas parce que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et la Speaker, Maya Hanoomanjee, sont des femmes « qu'elles sont des sources de fierté » pour la gent féminine du pays.

Le document du MLF, rédigé en anglais et créole, interroge la stratégie adoptée par le gouvernement en parlant de « gender ». Fatigué de ce discours, le mouvement estime que celui-ci réduit « emansipasyon e liberasyon fam depi so plas diyn dan listwar, fer li vinn konpetisyon abetisan pu ki enn poyne fam rant dan pozisyon puvwar dan yerarsi patriarkal ». Pour lui, c'est « une manière de se courber devant la patriarchie ». Et les auteurs du documanrs de poser la question : « Eski prezidan ek Spiyker kit surs fyerte pu fam kot zot ete la, la, la ? Zis akoz zot fam ? Lekontrer. »

Le MLF observe que, souvent, avec cette « stratégie du “gender” », les revendications ont des effets contraires. Il cite ainsi les conséquences ayant mené à 45 ans de prison pour les auteurs de viol et dans lequel cas le violeur « a tendance à tuer la seule victime » de son acte. Il rappelle aussi que « certains leaders capitalistes sont des misogynes », à l'instar de Silvio Berlusconi, de Dominique Strauss-Kahn ou de Donald Trump, et ce alors que ces derniers dirigent ou ont dirigé « aux côtés des femmes ». Il estime également que l'État « contrôle les organisations féminines » ayant pour but de « mener une poignée de femmes au pouvoir ».

Selon le MLF, « il est temps de se recentrer sur les grandes questions » touchant à la femme, citant notamment l'emploi, les logements décents, les terres et la mer ainsi que la nourriture. Le mouvement demande au gouvernement « d'arrêter de vendre les terres fertiles de l'État » qui pourraient, selon lui, être utilisées pour la création d'emplois « à un moment où les femmes ont perdu massivement leur travail dans la zone franche et dans les champs de canne ». De même, il demande aux autorités de stopper tous les projets IRS, de “gated communities”, de villas, d'hôtels, de Smart Cities et de domaines, estimant ainsi que « le temps de la colonisation est révolue » et que ces terres doivent être utilisées « de manière productive », notamment pour assurer la sécurité alimentaire. Idem pour la mer qui, souligne le MLF, compte des ressources massives sur les 2,3 millions de kilomètres carrés que compte la zone exclusive de Maurice. Le MLF note que beaucoup de problèmes dont les femmes ont à faire face – comme l'inceste, le viol et le manque de libertés – sont liés à un problème de logement.

Le mouvement constate que la présence d'une femme constable au poste de police, dans le cas d'une femme victime de violences, vient « alourdir son état », d'où sa demande qu'une unité spécialisée soit créée dans les hôpitaux pour les recevoir. Même si cette requête a été agréée, fait ressortir le MLF, « the ministry and the police refuse to implement it properly – despite us having won a formal, written protocol ».

Le MLF s'arrête également sur le cas de l'interpellation des hommes violents, lesquels sont ensuite contraints de payer une pension alimentaire. Le problème, rappelle le mouvement, c'est que ces derniers « deviennent encore plus violents » et qu'ils sont arrêtés puis poursuivis avec, pour conséquence, d'affecter leur certificat de moralité, « qui ne joue donc plus en leur faveur pour décrocher un emploi ». Le MLF lance donc un appel à tout un chacun pour soutenir les femmes « qui se retrouvent seules avec leurs enfants sur les bras » et « to leave the man alone ».

Le MLF s'engage à « gagner la bataille contre la “gender strategy” » qui, selon lui, « accepts patriarchy and capitalist inequality ». À noter également, sur un autre volet, que le mouvement réclame la « libération de Diego Garcia » et le retour des Chagossiens dans leurs îles natales.