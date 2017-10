FERME D’AQUACULTURE DANS L’OUEST : Growfish International Ltd obtient le feu vert

En dépit des craintes, protestations, pétitions et même manifestations et des lettres de mises en garde émises, les autorités persistent et signent. Le ministère de l’Environnement a en effet octroyé le 6 octobre, son permis EIA à Growfish International (Mauritius) Ltd. Cela dans le cadre de son projet de fermes aquacoles dans l’Ouest. 24 conditions sont rattachées à cette EIA Licence. « Il n’y a aucune raison pour que cela freine le développement touristique », dit de son côté le ministre de l’Éconimie océanique, Prem Koonjoo, pour qui il n’y a aucun rapport entre l’aquaculture et la présence de requins. L’Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’île Maurice (AHRIM) qui avait - à la suite des conclusions d’une étude indépendante faite démontrant des risques conséquents d’un tel projet - évoqué ses craintes et fait connaître son opposition à ce projet dans une correspondance aux autorités concernées, se réunira en début de semaine pour décider de la marche à suivre.

Les nombreuses protestations et mises en garde n’auront pas suffi à dissuader les autorités à aller de l’avant avec le projet de ferme aquacole. Un permis EIA a finalement été octroyé à Growfish International (Mtius) Ltd - un partenariat entre le groupe norvégien AKVA et des investisseurs sud-africains et mauriciens pour que l’entreprise démarre son projet à Bambous et à Tamarin. Des sites pourtant très fréquentés, notamment pour les Dolphin watching et la plongée, des activités très populaires auprès des touristes. Rien à faire, les autorités persistent et signent. D’ailleurs, pour le ministre de l’Économie océanique, « il n’y a pas de choix à faire entre le tourisme et l’aquaculture ». Dans une déclaration à la presse cette semaine, il a balayé d’un revers de la main toutes les protestations et craintes émises. « Tou sa banané la nou gagne tourist. Eski ene touriste inn mordé are requins ? » demande-t-il. Et de faire ressortir que l’AHRIM a pu envoyer une lettre, c’est son droit, mais l’essentiel est que « nous bizin guette nous l’industrie », dit-il. Le projet suivra bel et bien son cours et cela créera de l’emploi, affirme-t-il. Il y a des milliers de gens qui travaillent dans l’industrie touristique et « li pa nécessaire ki dimoun zet ene rumeur ki ena requin. Requin kot pou rester si li pa reste dans delo ? », plaide-t-il. Et d’ironiser, « lor laterre aussi ena requins aster, gros gros requins pe trappé la ! » Ce qui est intéressant, ajoute-t-il, c’est que les gens doivent éviter les problèmes, et le gouvernement est là pour éviter les problèmes et qu’il y ait des attaques de requins. Jusqu’ici, en 73 ans de sa vie, il n’a jamais eu connaissance qu’une personne ait été victime d’une attaque de requins à Maurice, dit Prem Koonjoo pour qui il n’y a aucun rapport entre l’aquaculture et la présence de requins.

Outre le collectif No to fishfarming in Mauritius, lancé sur les réseaux sociaux et qui avait réuni des milliers de signatures de protestation contre le projet de ferme aquacole, des plaisanciers et pêcheurs ainsi que des partis politiques, en l’occurrence Rezistans ek Alternativ, de même que l’AHRIM, sont contre ce projet. La lettre de protestation faisant état du rapport des experts sur le sujet et leur mise en garde n’a pas convaincu les autorités. Ayant pris connaissance de l’octroi de la EIA Licence à Growfish pour les deux sites de Bambous, l’AHRIM indique qu’elle compte étudier les 24 conditions imposées par le EIA Committee au promoteur. En début de semaine prochaine, le Conseil de l’AHRIM se réunira et décidera de la marche à suivre.

Pour l’association déjà, la condition 21 à l’effet que « the promoter shall hold consultative meeting/s with fishermen and coastal users of the region concerning the project and the promoter shall resolve any conflict that may arise before, during and after the implementation of the project, est révélatrice de l’approche timide de nos autorités. Nous allons voir comment le promoteur compte s’y prendre avec ces réunions sachant que, avant la soumission de sa demande de EIA Licence, il avait tenu une seule réunion de consultation, avec 6 pêcheurs », dit l’AHRIM.