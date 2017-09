FERMETURE D’USINE : Une cinquantaine d’ouvriers rentrent en Inde sans le sou

Les ouvriers indiens d’Avant Mauritius, usine qui a fermé ses portes la semaine dernière, ont rencontré hier le ministre du Travail, Soodesh Callichurn. Ce dernier leur a suggéré de prendre de l’emploi dans une autre usine et a promis son aide personnelle pour leur fournir à manger en attendant que leur situation s’améliore. Toutefois, une cinquantaine d’entre eux veulent regagner leur pays. Si le gouvernement accepte de payer leur billet d’avion, ils rentreront cependant sans le moindre sou.

Ils sont 116 Indiens et 70 Mauriciens à se retrouver sur le pavé depuis que le directeur de l’usine Avant Mauritius a quitté le pays il y a deux semaines. Vendredi dernier, l’usine a fermé ses portes définitivement, sans s’acquitter des deux mois de salaires toujours dus, ainsi que du boni de fin d’année et des heures supplémentaires. Pour les Mauriciens, le ministère travaille sur un plan de redéploiement. Entre-temps, ils seront inscrits au Workfare Programme.

La situation est plus compliquée pour les Indiens car non seulement ils n’ont pas été payés, mais ils n’ont pas à manger. Pour cela, Soodesh Callichurn s’est engagé personnellement à leur fournir la nourriture nécessaire en attendant qu’ils soient en mesure d’acheter à manger. D’autre part, le ministre du Travail dit avoir pu négocier avec six usines localement pour le redéploiement de 50 % des ouvriers. Les usines se sont engagées à payer également les deux mois de salaire dus. Pour cela, le ministère fera également une dérogation sur le permis de travail. Les noms des usines n’ont pas été révélés à ce stade, car « les accords ne sont pas encore finalisés pour le moment ». L’une des six usines, a-t-il ajouté, est disposée à engager jusqu’à 50 ouvriers.

Toutefois, pour les 50 % qui souhaitent retourner en Inde, la situation est très compliquée. Ils rentreront sans le sou. « Nous ne sommes même pas en mesure d’acheter un cadeau à nos enfants », disent-ils, en faisant un appel au gouvernement pour leur venir en aide. « Malheureusement, nous n’avons aucun fonds qui permet de les compenser. Le gouvernement fait déjà un effort en payant leurs billets d’avion pour le retour ». Toutefois, Soodesh Callichurn annonce qu’il compte créer un Wage Guarantee Fund pour éviter ce genre de situation à l’avenir. « Les employeurs contribueront une somme pour s’assurer qu’en cas de difficultés, les ouvriers ne se retrouvent pas sans rien ».

Le ministre a également révélé que l’usine Avant Mauritius était sous administration judiciaire depuis 2012. « C’est une affaire entre les banques et l’usine, nous n’avons été mis au courant que le 26 juillet dernier, lorsque les travailleurs ont fait la grève ». Avec cette situation, a-t-il indiqué, tous les biens de l’usine, valeur du jour, des machines seulement, appartiennent aux banques.

Du côté des syndicalistes, Sura Raj, président de la CITU, dit apprécier la démarche du ministère du Travail de faire évoluer la situation, mais ne cache pas son indignation pour les travailleurs qui devront rentrer en Inde sans le sou. « Le plus grave ce sont les faiblesses de nos lois. Il n’y a rien qui garantisse la sécurité de ces travailleurs étrangers. Même le propriétaire a pu quitter le pays. Il n’y a aucun fonds pour leur venir en aide ».

Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun qui, lui, était aux côtés des travailleurs depuis vendredi dernier, ne cache pas son mécontentement envers les autorités. « Je dénonce la lenteur du ministère du Travail et l’inaction de la Haute Commission indienne à Maurice. Comment cela se fait-il qu’ils ont été mis au courant de la situation à Avant Mauritius en juillet, suite à la grève et ce n’est que maintenant qu’ils agissent. De même, les travailleurs sont allés plusieurs fois à la Haute Commission indienne, mais on n’a rien fait pour les aider ».

Il ajoute qu’il faut mettre en place un mécanisme pour que le ministère soit averti quand une usine est mise sous administration judiciaire. « Il faut qu’il y ait un suivi minutieux, car on sait alors que l’avenir des travailleurs est menacé ». Fayzal Ally Beegun regrette également que les autorités aient annulé le règlement sur la garantie bancaire pour les travailleurs étrangers. « Les usines devaient avoir une garantie bancaire de Rs 500 000 et Rs 15 000 par travailleur étranger pour les faire venir ici. Mais maintenant il n’y a rien ».

À ce sujet, Soodesh Callichurn dira que c’est l’ancien gouvernement qui avait aboli la garantie bancaire. « J’ai cru comprendre que beaucoup d’usines étaient contre cette mesure. Nous comptons y remédier en créant ce Wage Guarantee Fund ».

Fayzal Ally Beegun souhaite également que des mesures soient prises notamment au niveau d’Interpol pour retrouver le directeur de l’usine qui a quitté le pays en catimini.