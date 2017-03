À FERNEY : Remise des titres de propriété aux ex-employés

Le ministre de l’Agro-industrie lance un appel aux bénéficiaires : “Ne vendez pas votre terrain”

C’est avec une émotion palpable qu’une centaine d’ex-employés de l’usine sucrière Ferney, du groupe Alteo, entourés de leurs proches, ont pris possession, vendredi dernier, de leur titre de propriété dans le cadre du Voluntary Retirement Scheme II (VRS II). Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Premier ministre, du ministre de l’Agro-industrie et du ministre de l’Économie océanique ainsi que des représentants du groupe Alteo. L’occasion pour Pravind Jugnauth de rappeler la reforme initiée dans le secteur du sucre mais aussi les différentes réformes envisagées par son gouvernement dans le but de moderniser le pays et amener le progrès, non seulement économique, mais social aussi.

C’est un retour dans le passé qu’a voulu le Premier ministre en se rendant à la cérémonie. C’est ce qu’a d’emblée fait ressortir Pravind Jugnauth dans son discours, où il est revenu sur la réforme de l’industrie sucrière initiée par lui sous le gouvernement MSM-MMM dans les années 2000. Une réforme qu’il a menée, malgré les critiques de l’époque, dit-il, car il est quelqu’un de “déterminé”.

Ainsi, après le changement de gouvernement en 2005, seulement 1 000 personnes, en sept ans, ont pu bénéficier du VRS II. Aujourd’hui les procédures ont été revues afin qu’il y ait un plus grand nombre de bénéficiaires. Vendredi, c’est une centaine d’ex-employés sur quelque 130 qui ont reçu leur titre de propriété. Ils sont désormais bénéficiaires chacun d’un lopin de terre de sept perches à Rivière des Créoles, l’un des 30 sites choisis par le groupe Alteo pour le VRS II.

S’il a félicité le groupe Alteo pour son engagement envers son personnel qui a œuvré à façonner l’économie de Maurice à travers le dur labeur des champs, entre autres, Pravind Jugnauth en a profité pour aborder les contestations souvent soulevées par rapport à des actions qui visent au développement du pays. Il est ainsi revenu sur la mise en chantier du Métro Express. “Moi, les critiques je ne m’en préoccupe pas. C’est vous qui me préoccupez”, dit-il, laissant comprendre à l’assistance que c’est l’avancement de la population qui est prioritaire. “Quand vous êtes là, je n’ai pas peur”, devait-il avancer, en profitant également pour souligner que, parallèlement aux développements infrastructurels, la réforme de l’éducation “apportera une révolution dans le pays”. Dans le sillage, il fait ressortir l’importance d’une économie numérique qui sera mise en place bientôt avec le concours, il espère, du secteur privé.

Safe City

Le chef du gouvernement annonce également la mise en place bientôt, en projet pilote, d’une Safe City dont l’objectif est de combattre la criminalité. Une situation qui, selon Pravind Jugnauth, détient toute son attention, plus particulièrement lorsqu’il s’agit du combat contre la drogue. Pravind Jugnauth affirme suivre le même combat que SAJ contre le traffic de stupéfiants et que, aujourd’hui, “lepep pé trouvé, nou pé amenn résultat”.

De son côté, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a lancé un appel aux bénéficiaires du VRS II à ne pas vendre leur terrain. “Il faut le garder comme un héritage, comme un signe de votre dur labeur, un symbole de votre contribution à l’économie mauricienne qui est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à vous qui avez façonné ce secteur, longtemps pilier de notre économie.”

Le Chief Operations Officer d’Alteo, Christian Marot, a, lui, remercié les ex-employés de Ferney pour leur contribution et a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour que les morcellements mis à leur disposition soient dotés de toutes les infrastructures nécessaires, telles que des terrains de jeux, des routes, l’accès à l’eau et à l’électricité, comme stipulé dans les conditions du VRS.

Avec la remise des titres de propriété, Alteo vient honorer ses engagements vis-à-vis des ex-employés qui avaient déjà reçu une compensation équivalente à deux mois de salaire par année de service. Au total, ce sont 1864 employés de Ferney qui ont opté pour le VRS II, dont 51 à Deep River Beau Champ, 949 à Fuel et 364 à Mon Loisir. Les bénéficiaires de terrains situés à Melrose, Providence, Poudre d’Or Hamlet et Piton recevront très prochainement leur titre de propriété.

Aucun commentaire du Premier ministre au sujet de NMH

Le Premier ministre ne souhaite pas faire de commentaires sur l’affaire NMH. S’il suit la situation, il se contente, dit-il, du communiqué émis par la FSC. “C’est la FSC le régulateur. S’il y a de nouveaux éléments, la FSC en tiendra compte et agira en fonction”, dit-il. Dans une déclaration à Week-End, hier, Pravind Jugnauth explique que “le régulateur tiendra compte des protestations qu’il y a. Je ne ferai aucun commentaire sans que la FSC étudie les représentations et qu’elle prenne, si elle estime qu’il y a nécessité, des actions.”

LUTMEENARAIDOO BLANCHIMENT DE VISHNU PAR LE DPP : Kontan ki finalement pena case, a déclare Pravind Jugnauth

“Aujourd’hui, la vérité a démontré qu’il n’y a aucun case contre Vishnu Lutmeenaraidoo et j’en suis très heureux”, a dit le Premier ministre, vendredi à Ferney, aux journalistes qui l’interrogeaient. Pravind Jugnauth dit imaginer ce qu’a traversé son collègue pendant tous ces mois durant lesquels diverses accusations ont été portées contre Vishnu Lutmeenaraidoo. Reprendra-t-il les Finances? À cette question, le PM et ministre des Finances, comme interloqué, répond : “Nous sommes déjà dans un gouvernement et chacun a ses responsabilités. Chacun fonctionne selon ses responsabilités.”