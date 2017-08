FERNEY TRAIL 2017 : Inscriptions jusqu’au 9 août

Le CIEL Ferney Trail marque sa dixième édition en 2017. Cet événement phare pour les traileurs mauriciens et étrangers et pour les amoureux de la nature connaît cette année de nombreuses innovations, en adoptant un caractère mauricien et écologique encore plus fort. La date limite pour les inscriptions est fixée au mercredi 9 août sur http://www.ferneytrail.com/fr/inscription/inscription-2017.

Au-delà de la compétition, ce sera une véritable fête du Trail à la mauricienne, pour tous les groupes d’âge, aussi bien sur les sentiers que sur la ligne de départ et arrivée. Le « race pack » sera à nouveau très fourni, grâce aux dons des nombreux sponsors et partenaires et

toutes les recettes des inscriptions seront reversées aux ONG soutenues par le CIEL Ferney Trail.

Avec son slogan « Bouze Moris », cette dixième édition invite les participants à une formidable expérience de sport-loisirs, à la rencontre de l’île Maurice sous divers aspects. Le défi sportif et le fun entre parents et amis bien sûr, avec des parcours de 4km, 10km, 20km et 50km qui répondent aux attentes des traileurs et randonneurs de toutes catégories et tous groupes d’âge.

La rencontre avec la nature et la musique mauriciennes aussi, grâce aux magnifiques sites du sud-est de l’île que traversent les parcours des quatre courses et grâce à l’ambiance au Village du CIEL Ferney Trail.

Installé près du point de départ/arrivée dans la cour du centre d’accueil de la Vallée de Ferney, le Village offrira aux coureurs et aux spectateurs une animation musicale. Les organisateurs mettent également à l’honneur cette année encore la nature et la protection de ce site, l’un des derniers sanctuaires naturels de Maurice, qui s’étale sur 200 hectares.

Village et animation

Tous les départs et arrivées ont lieu au centre d’accueil de la Vallée de Ferney et tous les parcours traversent la forêt de la Vallée. L’événement attire habituellement plus de 2 000 personnes sur les différents parcours, dont des traileurs étrangers. Le Réunionnais Jean Eddy Lauret et la Réunionnaise Cecile Ciman (première sur le parcours de 35km lors des deux éditions précédentes), avaient remporté la course reine de 50km l’année dernière, en catégories masculine et féminine respectivement.

Les organisateurs du CIEL Ferney Trail s’attendent à une participation populaire et sportive au moins aussi forte cette année. Les points de ravitaillement seront aussi très animés, en plus d’offrir aux participants les boissons et la nourriture nécessaires.

Le groupe CIEL est le sponsor principal de cet événement annuel, les courses étant sponsorisées par la compagnie d’assurances Mauritius Union Group, le restaurant Nando’s, la chaîne hôtelière Sun Resorts et la banque Bank One. Le CIEL Ferney Trail bénéficie aussi

du soutien de nombreuses autres entreprises et organisations, dont les sponsors partenaires MTPA, Tropic Knits Group, Fortis Clinique Darne, Helios, et Salomon, ainsi que du support de Crystal, Rentacolor, ROAG, RSVP Events et La Vallée de Ferney.

« Cette dixième édition du CIEL Ferney Trail s’annonce passionnante, aussi bien pour les participants que pour les organisateurs. Nous avons préparé des parcours magnifiques et qui représenteront un beau défi pour celles et ceux qui seront présents pour le sport et la compétition. De plus, l’édition 2017 apportera son lot de découverte, de loisirs et de fun, avec une touche mauricienne particulière. Nous voulons faire « Bouze Moris », dans le sport, dans la conscience écologique, et dans le sens d’appartenance à notre pays. Nous donnons rendez-vous à toutes et à tous pour une édition 2017 pleine de surprises », rappelle Jean-Marc Rivet, le directeur de course du CIEL Ferney Trail.

Sous le slogan « Bouze Moris »

CIEL Ferney Trail a engagé un partenariat cette année avec Inclusion Mauritius, une organisation qui regroupe douze ONG travaillant sur des projets de soutien et d’accompagnement pour les personnes souffrant de handicap mental. Cette initiative permet de renforcer la participation du CIEL Ferney Trail dans l’inclusion de tous les Mauriciens à ses activités et au caractère fédérateur de l’événement, sous son slogan « Bouze Moris ».

Inclusion Mauritius bénéficiera d’une partie des recettes de cette édition 2017 et un groupe de personnes autrement capables qu’elle encadre participera au CIEL Ferney Trail, avec le soutien des organisateurs et de membres du personnel du groupe CIEL. Une trentaine de ces personnes seront ainsi sur le parcours de 4km, en marchant et courant en binôme avec des cadres des ONG et des collaborateurs du groupe CIEL. Les employés du groupe ont

aussi participé à une collecte interne afin de soutenir financièrement Inclusion Mauritius.

Grâce à un partenariat avec Rod Trail, le CIEL Ferney Trail accueillera aussi une chaise spéciale (habituellement utilisée sur le Trail de Rodrigues) qui sera utilisée pour porter un handicapé moteur sur le parcours de 20km.