Ferveur et dévotion pour Ganesh Chaturthi

Les marathis célébreront la fête Gunesh Chaturthi, mardi, après dix jours de jeûne, de prières, de chants et de danses consacrées à Ganesh, le dieu de l'intelligence, de la sagesse, de l'éducation et de la prospérité. Les statuettes en terre glaise représentant Ganesh seront immergées dans une rivière ou à la mer mardi. La cérémonie du Visarjan (immersion des statuettes) au niveau national aura lieu le même jour à la digue de la Vanille, à Vacoas.

La journée de demain sera consacrée au murthi stapna (consécration des statuettes). Au cours de cette cérémonie, des religieux récitent des versets védiques pour insuffler la vie aux statuettes de Ganesh faites de glaise. Pendant toute la nuit de demain, des prières, des chants et des danses seront au programme. Les femmes prépareront des offrandes pour la vénération du dieu Ganesh dont le modak, le kanawla et des ladoos. Les dévots entonneront des chants et des danses folkloriques, le jagri. Dans beaucoup de maisons, l'autel familial est embelli avec des feuilles de bananier, des fleurs et des lampes électriques créant ainsi une atmosphère forestière.