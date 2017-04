FESTIVAL CULINAIRE BERNARD LOISEAU : Le chef pâtissier Stéphane Labastide à la Nespresso Chef Academy en Suisse

Organisé dans le cadre du Festival culinaire Bernard Loiseau, qui s’est tenu du 27 mars au 1er avril à l’Hôtel Constance Belle Mare Plage, le concours Nespresso Café Gourmand a fait un nouveau gagnant en la personne de Stéphane Labastide, chef pâtissier de l’Hôtel Constance Prince Maurice.

Le gagnant a su séduire le jury avec ses mignardises et sa recette de café innovante à base du Grand Cru Envivo Lungo de Nespresso. Avec plus de 18 d’expérience dans le domaine, il représentera Maurice à l’atelier Nespresso Chef Academy prochainement en Suisse. La recette primée sera rajoutée à la carte des sept hôtels du groupe Constance Hotels and Resorts.

La compétition a réuni six chefs pâtissiers des différents hôtels de Constance. Nespresso a choisi de mettre en avant, lors de ce concours, des capsules classiques destinées à la base principalement aux particuliers. Les chefs pâtissiers du Groupe Constance Hôtels et Resorts ont concocté une recette de café à partir de l’Envivo Lungo, qui est issu d’un mélange d’Arabica indien spécial et de Robusta du Mexique.

Scott & Co Ltd, représentant officiel de Nespresso à Maurice, a souhaité, lors de cette présente édition, mettre l’accent sur les capsules classiques contrairement à ces deux dernières années. Cette initiative a pour objectif d’apporter une touche locale à cette marque internationale et révéler par la même occasion les talents cachés des amateurs de café Nespresso à Maurice.