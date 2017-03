FESTIVAL ÎLE COURTS : Dix ans de constante évolution

En 2007 naissait le festival Île Courts. Une manifestation dédiée aux courts-métrages et qui n’a cessé de grandir depuis sa création. Avec seulement 200 spectateurs la première année, le festival touche aujourd’hui plus de 5,000 personnes et propose des films provenant de divers horizons.

“Depuis sa création, le festival n’a pas cessé de grandir”, dit Joëlle Ducray, membre de l’Association Porteurs d’Images, organisatrice du festival. Elle évoque le nombre de spectateurs, en augmentation à chaque édition. En 2007, quelque 200 personnes étaient venues découvrir les courts-métrages au cours d’un festival qui ne durait que trois jours. L’année suivante, 500 personnes furent recensées. Ce chiffre a atteint plus de 5,000 lors des éditions 2015 et 2016. “Quand on retrace l’historique, on peut constater que l’expansion est impressionnante. C’est la seule fenêtre sur le court-métrage à Maurice. C’est différent de ce qu’on voit à la télévision”, dit Joëlle Ducray.

Sinema Koltar

Le festival a grandi en termes d’audience; le nombre de projections et la qualité des films proposés ont également augmenté. “En 2016, nous avons organisé 34 projections, sans compter celles faites à Rodrigues. Le festival grandit d’année en année”, confirme Ophélie Belin, responsable de projet. “Tant au niveau de la quantité et de la qualité, il y a une nette progression. Nous essayons de créer des partenariats avec des festivals à l’étranger et nous arrivons ainsi à projeter pas mal de films venant de l’étranger. Nous essayons d’ailleurs d’avoir une ouverture plus large cette année. Nous avons élargi notre appel à contribution à tous les pays qui touchent l’océan Indien, avec notamment l’Inde, l’Australie et l’Afrique du Sud. Nous étendons notre réseau chaque année”, souligne Joëlle Ducray.

Cette popularité grandissante n’est pas le fruit du hasard. Le fait d’aller vers le public, à travers Sinema Koltar, permet de toucher un plus grand nombre de personnes. “Chaque année, nous avons un plus large public. Je pense que le fait d’aller vers les gens avec les projections dans chaque coin de l’île nous aide grandement dans notre démarche. Si les projections ne se faisaient que dans les villes, l’audience n’aurait peut-être pas été aussi importante.”

Une année déterminante

Les films produits pour le festival ont pas mal voyagé. Ce qui est en soi une réussite, selon nos interlocutrices. “Les films que nous produisons voyagent. Nous y mettons les moyens; depuis la création du festival, nous avons augmenté chaque année le budget de production. On s’améliore, les films gagnent en qualité. En étendant notre réseau à l’étranger, cela permet aux réalisateurs d’avoir une ouverture internationale, avec les étrangers qui viennent assister au festival, qui est l’un des seuls de ce type dans l’océan Indien. Dans le même temps, cela booste le domaine ici et améliore le positionnement du court-métrage”, dit Joëlle Ducray.

L’édition 2017 sera déterminante dans l’évolution d’Île Courts, en raison de l’absence du financement de la part de l’Union Européenne, dont le partenariat est arrivé à terme en 2016. “Nous sommes à un moment critique. De 2014 à 2016, nous avons bénéficié d’un financement de l’Union Européenne. Cela nous a permis de prendre un sacré élan”, confie Joëlle Ducray. Sans l’apport de l’Union Européenne, le festival va devoir se tourner vers d’autres sources. “Pour faire vivre le festival, nous avons besoin de sponsors privés. Nous espérons avoir le même soutien que les années précédentes”, dit Ophélie Belin.

Appel à contribution

Cette dixième édition du festival Île Courts est prévue du 10 au 15 octobre 2017. L’Association Porteurs d’Images lance un appel à films aux réalisateurs des pays touchant l’océan Indien. Les courts-métrages devront avoir été produits après le 1er janvier 2016 et être d’une durée maximale de trente minutes. Fictions, documentaires, films d’animation et expérimentaux sont éligibles. Toutes les langues sont éligibles, si les courts sont sous-titrés en français ou en anglais. Les inscriptions doivent se faire sur la plate-forme en ligne www.shortfilmdepot.com. La date limite pour les inscriptions est le mercredi 31 mai. Infos : contact@porteursdimages.org et 465-3826.