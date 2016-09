FESTIVAL INTERNATIONAL KREOL 2016 : XLD, « Mettre l'accent sur la créativité »

Xavier-Luc Duval a rencontré les représentants des associations créoles au bâtiment du Trésor afin de discuter des préparatifs et écouter leurs propositions, et ce dans le cadre de la 11e édition du Festival international kreol, qui aura lieu du 18 au 27 novembre. Le Premier ministre par intérim a souligné que la part belle sera faite à la créativité lors de cette semaine de festivités. « Il y a beaucoup de personnes talentueuses à Maurice, mais qui ne sont pas reconnues », déplore-t-il, ajoutant que cette initiative de mettre en avant la créativité « aidera à encourager toute personne à la développer ». Et de poursuivre : « Nous garderons la base même de ce qui fait ce festival, avec ses items populaires, mais nous voulons y ajouter de la créativité. » Xavier-Luc Duval devait aussi parler du « besoin de décentralisation » et de proposer des activités plus variées.

Le PPS Thierry Henry a quant à lui annoncé les diverses activités qui seront proposées lors de ce festival, dont un concert hommage à Kaya, à Roche-Bois. Comme nouveauté, il a été proposé une compétition de courts-métrages en kreol ou encore un bal costumé africain, qui se tiendra à la Citadelle. Le premier ministre par intérim compte aussi proposer que des artisans soient placés dans des hôtels lors de cette semaine. « O lie tourist al lafwar, nou pou essaye amen lafwar ver bann tourist », a-t-il indiqué.

Il sera aussi proposé, entre autres, des dictées en kreol à travers l'île, des ateliers de peintures et de dessins, des expositions de photos, des slams, des pièces de théâtre ou encore des concours de poésie en langue kreol. « Chaque année, c'est l'État mauricien qui célèbre la culture kreol. Il nous faut la célébrer comme il se doit. Nous avons pensé apporter quelques changements, mais nous pensons avant tout à chaque fois à ranimer la ferveur de la culture kreol. Nous voulons que cette période soit festive étant donné que le festival kreol aura lieu la semaine précédent la 2e édition de “Porlwi by Light”. »