FESTIVAL - KAZ’OUT : Du seggae vibes avec Ras Nininn

Qui d’autre que Ras Nininn pouvait mieux représenter l’univers seggae au festival Kaz’Out, prévu le 4 novembre à l’Aventure du Sucre ? Celui que l’on considère comme l’un des héritiers de Kaya est impatient de retrouver le public, d’autant que cette édition coïncide avec la sortie de son nouvel album, Bat Lamok.

L’interprète de One Love a confié à Scope être toujours fidèle à son style engagé et solidaire. Sa participation au Festival Kaz’Out sera l’occasion de réaffirmer sa position, tout en présentant une nouvelle approche du seggae.

Ras Nininn était présent lors de la première édition du festival Kaz’Out. Être à nouveau convié sur scène par les organisateurs de cet événement était une opportunité à ne pas manquer. “C’est un des plus gros festivals à Maurice. C’est une scène où se produisent des artistes de renom locaux, régionaux et internationaux. Nous sommes encadrés par une équipe de professionnels, avec des équipements de haut niveau. Il est rare d’avoir une telle chance. En tant qu’artiste, cela me permet de m’épanouir et de vivre des expériences enrichissantes”, confie le seggaeman.

En vue du rendez-vous du 4 novembre, Ras Nininn travaille actuellement sur l’élaboration d’un répertoire qu’il veut novateur et inédit. Le fil conducteur sera bien entendu les morceaux de son dernier album, Bat Lamok. Mais le chanteur précise : “Je me suis construit une identité depuis dix ans. Il y a plusieurs de mes morceaux qui ont toujours la cote auprès de mes fans. Ils seront donc de la fête. Mais l’approche du seggae que je me prépare à présenter sera différente. Disons un peu plus grandiose. Ena bann son ki kapav mem tande o nivo internasional.”

Propulser le seggae.

C’est précisément avec cette même philosophie que Ras Nininn a imaginé Bak Lamok, son cinquième album. Comme à ses débuts, il s’est entouré des musiciens de Kool Kreol : Hudric Charamandy (batterie), Daniel Flore (basse), Henoc Fricain (guitare) Nicky Begue (piano et organes) et Denis Alexis (clavier). Il nous confie que ce dernier a grandement contribué à l’innovation et à l’arrangement musical de ce nouvel opus de huit morceaux : Louer Jah, Bat Lamok, Tropical Girl, Seggae, Kisalavila, Rasta, Winner et Mo Lamour.

Côté style, il s’aventure, à 34 ans, sur des rythmes plus africains et malgaches. “Je serai éternellement fier et inspiré du génie qu’a eu Kaya en inventant le seggae. C’est notre musique, au même titre que le séga. Il est donc de notre devoir de le propulser bien au-delà de nos frontières. Je crois fermement que c’est possible malgré tous les obstacles et le manque de soutien du gouvernement.”

Le festival Kaz’Out sera l’occasion pour Ras Nininn, de son vrai nom Ninsley Matombé, de voice out son discours de militant prônant l’amour et la prise de conscience. “Mo kontan lavi, mo kontan lazistis, ek mo pa pou ezite pou dir bann verite”.

Signalons que l’album Bat Lamok sera en vente à partir du 30 septembre chez tous les disquaires, à Rs 250.