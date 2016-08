Festival de la liberté au Morne…

Ainsi donc la compagnie qui s'évertue à virer les occupants de longue date du terrain situé à l’arrière du village du Morne célèbre l’abolition de l’esclavage et de la traite négrière aujourd'hui. Ce qu’il importe de souligner dans le cadre de cet événement, c’est bien la grande hypocrisie de cette entreprise. Célébrer un événement signifie : le reconnaître, le valoriser, s’assurer (en cas d’un événement malheureux) qu’il ne se reproduise pas et corriger les torts que cet événement a pu commettre. Sinon cela devient simplement de l’hypocrisie. Dans le cas de cette compagnie, improvisée mécène, force est d’admettre qu’on se retrouve un cran au-dessus. On serait au plan de la schizophrénie. D’une part, elle perpétue, en usant de toutes sortes de tactiques que confère ce système, la croisade des terres « accaparées » (dans ce cas au détriment de tout un village) ; ce faisant elle perpétue l’inégalité héritée du système de l’esclavage qui fût le soubassement de cette manière de procéder ; elle attaque en cour les démunis qui n’ont que leur dignité et leur désir de sortir de leur situation précaire. D’autre part, elle célèbre la liberté et l’abolition de l’esclavage. Des experts en communication sentiront là-dedans l’âpre pestilence d’un exercice de relation publique qui consiste à parfumer la puanteur d’une entreprise par de la délicatesse culturelle. Quoiqu’il en soit, ces prétendues entreprises doivent être dénoncées avec véhémence pour la mémoire d’une part et pour la justice (la vraie) d’autre part. Je souhaite juste que le public puisse être suffisamment éclairé pour savoir sur quel pied danser. Quant aux faux-culs (ils se reconnaîtront), qui se rendent complices consciemment de cette ignoble entreprise, l’histoire les a déjà condamnés et le fera de nouveau au moment opportun.

STEFAN GUA

Aktivis Rezistans ek Alternativ