FESTIVAL : Un mois, dix lieux et 36 concerts pour Mama Jaz

Mama Jaz, le festival initié l'an dernier sur une semaine par Gavin Poonoosamy, passe à un format d'un mois pour sa deuxième édition, avec une grande variété de propositions et quelques rendez-vous inédits. Concerts en salle les week-ends en association avec le Conservatoire national de musique François Mitterrand, concerts et jazz électronique dans différents bars à musique du pays et nuits musicales sur la plage...

Le public comme les musiciens pourront prendre leurs aises entre chaque prestation, et la qualité des rendez-vous ne devrait qu'en être meilleure. Amateurs de jazz, à vos agendas !

Pour sa deuxième édition, le festival Mama Jaz prend ses aises et se réserve des moments de silence, des temps de respiration. Son initiateur, Gavin Poonoosawmy, expliquait en conférence de presse que l'objectif était notamment d'améliorer la qualité de chaque prestation et de permettre à chaque formation de se préparer en salle dans de meilleures conditions. Avec une multiplicité de concerts regroupés sur une semaine dans différents lieux, la pression était constamment à son point maximal l'an dernier sur les artistes, les techniciens et organisateurs. « Lan dernie nu pa finn ressi arriv nivo performans ki nu oule. Nu ti sou presion afon tulezur pou respekte planing me ena bann reflex simp ki nu pa ti ena, kouma par exemp presantasion musiciens ek morso pou fasilite koneksion ek publik. Li montre ki ti ena enn mank rodaz. »

Mama Jaz 2017 démarre donc le 1er avril pour se conclure en apothéose le jour de la fête du travail. Cette période permet aussi une montée en puissance en amont de la Journée internationale du Jazz, le 30 avril, pour laquelle les organisateurs ont pris l'expression presqu'à la lettre puisque les performances se succéderont devant l'hôtel Villa Caroline de 6h du matin à minuit. Et ce ne sera pas tout, car Mama Jaz célébrera aussi le 1er-Mai, où les artistes assureront un grand jam de cloture, qui réunira les musiciens du festival autour de Jerry Léonide et Jhonny Joseph pour un bœuf magistral au Caudan, après une session DJ avec Elektrocaïne, X et Music Kabinet.

Cette seconde édition prend place dans dix lieux différents avec le conservatoire de musique comme point central pour les concerts acoustiques du week-end et les ateliers, et aussi : l'hôtel et la plage de Villa Caroline, le Jam’in à Petite-Rivière, le Flying Dodo à Bagatelle, Barabar à Grand-Baie, The Bakery et Lakaz à Cascavelle, Manoushé à Rose-Hill et, enfin, le Caudan Waterfront, à Port-Louis.

Trente-six performances seront proposées au public, dont 23 gratuites. Ces dernières ont souvent lieu dans des cafés ou restaurants. Treize ateliers animés par les musiciens et un forum débat ouverts à tous feront aussi la substance de l'événement, qui représente une occasion unique pour les professionnels et amateurs, nationaux et internationaux, d'échanger et de réfléchir aux meilleurs moyens de faire évoluer le métier dans le pays et de trouver des solutions aux obstacles auxquels ils sont confrontés le restant de l'année.

Étendard du jazz coréen

High on five, la nouvelle formation de Dean Nookadu, ouvrira le festival les 1er et 2 avril, plus précisément les sessions de concerts en salle. Le quintet se distingue notamment par la présence de la violoniste et chanteuse de jazz Yorshini Thondoo et les différents saxophones de Nel Bucktowar, qui dialogueront avec le pianiste, avec le renfort du bassiste Denis Serret et du batteur Fabrice Ramalingum. Ce concert présente des compositions de Dean Nookadu et de Nel Bucktowar, où les musiciens explorent les rythmes et mélodies actuels dans la mouvance du world jazz. Tentant leur synthèse de toutes ces influences, ils accordent aussi bien sûr une place particulière aux couleurs et rythmes des musiques indocéaniques, inspirés par les accents du sega tambour, du maloya ou du saleguy…

Le week-end suivant, les 8 et 9 avril, la deuxième série de concerts en salle permettra de découvrir le jazz sud-coréen à travers le Han-Earl Lee trio, du nom de son leader, un pianiste en pleine ascension, avec le contrebassiste Sung-Su Kim et la percussionniste Soo-Jin Suh. Appartenant à la mouvance du free jazz contemporain, cet ensemble s'appuie sur des compositions de base simples et limpides sur lesquelles les improvisations se déploient à volonté. S'il leur est arrivé de collaborer avec différents ensembles, ces artistes ont sorti leur premier album fin 2015 en Corée, sous le titre Unwissend (« ignorant » en allemand). Ils ont participé au roadshow « Jazz in Seoul » en décembre 2015 ou encore à différentes rencontres en Allemagne, où le pianiste a suivi une partie de sa formation.

Han Earl Lee explique que lorsqu'il étudiait le piano jazz en Allemagne, il admirait particulièrement l'attitude du public en concert, qui écoutait les morceaux avec attention et beaucoup de respect. Lorsqu'il est rentré en Corée du Sud, il s'attendait à ce qu'il soit pénible de communiquer avec le public par la musique et il s'est rendu compte que le meilleur moyen d'abattre cette barrière était de se produire sur les scènes internationales, telles Jazz in Séoul, et de communiquer avec une audience internationale. Désireux d'échanger avec leurs homologues mauriciens, Han-Earl Lee et ses acolytes animeront aussi un atelier lors de leur escale mauricienne.

Jhonny et Boyana

Retour au bercail les 15 et 16 avril avec Neshen Teeroovengadum, qui fera chanter sa guitare comme jamais en quintet avec Jocelyn Armandine au clavier, Steven Bernon à la basse, Christophe Bertin à la batterie et Jason Lily pour la voix et les percussions. Si les amateurs de bonne musique ont l'habitude d'entendre ces musiciens, l'occasion est beaucoup plus rare en ce qui concerne le compositeur et percussionniste Jhonny Joseph, que la bouillante scène musicale de Shanghai retient depuis 2006, où il est devenu une figure emblématique du jazz, au point de représenter la Chine au festival international de tambour de Shenzhen en 2013, 2014 et 2016 ! Il retrouvera ses amis mauriciens en octet avec sept instrumentistes et la chanteuse bulgare Boyana Walsh, avec qui il partage sa vie. Les voyages ont souvent tendance à renforcer l'attachement aux origines. Aussi ne sera-t-on pas étonné que la création que cette formation présentera s'intitule Rasinn et mette l'accent sur les rythmes et le jazz fusion.

Son aventure chinoise avait commencé à la Maison du blues et du jazz à Shanghai puis elle a été ponctuée avec des enregistrements et tournées avec de nombreux artistes d'Alec Haavic aux Lions of Puxi en passant par Li Quan et Ku Lawrence. Quand il ne joue pas ou n'enseigne pas à des étudiants de toutes nationalités, il compose pour le cinéma ou pour lui. À son actif, on compte la bande sonore du célèbre dessin animé Mulan, pour des documentaires, dont Goodbye Sichuan, et, bien sûr, des créations personnelles, telles Beijing world music percussion ou encore Awakening 1 et 2.

Issue d'une famille de musiciens, Boyana Walsh a chanté sur de nombreuses scènes musicales de son pays natal, la Bulgarie, avant de voyager en Europe, dans les pays arabes, en Afrique du Sud et dans de nombreux pays d'Asie. Elle s'est installée définitivement en Chine puis a enregistré son premier solo, Embracing life, en 2012. Elle se produit très régulièrement en Chine dans différents types d'événements sur les scènes musicales, dans les festivals, à la télé, à la radio ou encore, par exemple, à l'International Dance World Competition à Shenzhen et Shanghai…

Jerry l'inventif

Fantezi ek tradision. Tel est le titre que Jerry Léonide a donné au concert qu'il présentera les 29 et 30 avril en quintet avec quelques orfèvres de l'instrument, comme le contrebassiste Kersley Pitambar ou le batteur Christophe bertin, et avec deux voix, féminine et masculine, avec Carine Tranquille et Jason Lily. En suggérant l'idée de ce festival, Jerry Léonide avait notamment le mot « transmission » à la bouche, et il est certain qu'à chaque fois qu'il revient au pays, ce musicien formidablement inventif et versatile a de nouvelles expériences à partager et transmettre, comme lui-même en a exploré sur les scènes européennes où il se produit. The key, le titre de son premier album, fait penser aux armoiries de Maurice… suggérant que la petite l'île Maurice peut aussi être une clé pour accéder aux musiques du monde. Pour Mama Jaz, il poursuit son exploration sonore des traditions et improvise dessus. Rappelons que notre pianiste a obtenu le premier prix et le prix du public en piano solo au festival de jazz de Montreux en 2013, une sorte de sésame qui vous fait vite entrer dans la cour des grands. On pourrait aussi citer le concours Borix Vian ou encore la Nottingham International Jazz Piano Competition. Jerry Léonide fait rayonner Maurice à travers ses concerts et n'oublie jamais d'où il vient. Tenez-en pour preuve ce festival, Mama Jaz, dont il a soufflé l'idée à Gavin Poonoosawmy…

Les dix concerts acoustiques seront donnés à l'auditorium du conservatoire et les autres scènes déclineront l'esprit jazzistique sur un autre mode, que les concepteurs du projet se sont efforcés de caractériser par des dénominations aussi suggestives que Laplaz jaz pour les grandes sessions avec collectifs de Dj, devant Villa Caroline, Zedi Smuf au restaurant libanais Manoushe, Air Jazz au Flying Dodo, qui accueillera outre des sessions DJ, Philippe Thomas et sa formation, Creamcracker à The Bakery, Soundclash ou encore le Nepetalakton, qui commencera à 22h le 29 avril au Jam'in jusqu'à 5h du matin avec, entre autres, La foule et le Philipe Thomas Syndicate, et se poursuivra toute la journée du 30 avril à Villa Caroline de 6h à minuit !

Rendez-vous avec Charles X

Mais dans ce programme des plus touffu, un nom venu d'ailleurs, qui dont la forme a une grande résonance en pays créole : Charles X ! En tournée dans la région, le soulman et rappeur américain fera une escale à Maurice le samedi 22 avril pour animer le deuxième Night Case du festival, à Villa Caroline, entre 22h et minuit, Music Kabinet animant aussi une partie de cette soirée. Avec son propre DJ, il donnera l'occasion de se mouvoir au son de sa voix ensorcelante et de goûter à ses talents d'homme de scène sur les titres de son tout nouvel album, Peace, sorti en janvier. Avec quatre albums en quatre ans, ce parolier et chanteur, dont la voix peut se faire tantôt très douce et câlinante, tantôt cinglante et trépidante, développe une forme de soul nourrie de culture hip-hop, de jazz, de pop et de Michael Jackson. Le morceau qui a donné son titre à l'album est extatique, tout comme In love, qui permet de se laisser bercer en mouvement pendant plus de 20 minutes, par cette voix sensuelle et nuancée, contrastant avec, par exemple, le rap punchy de Ghetto Daze. À propos de cet album, qu'il a écrit, arrangé et mixé lui-même, l'artiste déclare : « Nous nous dirigeons vers des temps sombres et troublés. Le mécontentement monte au sein du peuple, alors plutôt que de mettre de l’huile sur le feu et d'alimenter la colère, je préfère vous soumettre les sons de mon nouvel album : PEACE. Ni musique black ni musique blanche. Ni frontière ni étiquette. Seulement de la musique. Il est temps de cesser de catégoriser la musique, de la même façon qu’il est temps de cesser de catégoriser les êtres humains en citoyens de première ou de seconde zone… » Invitant à ressentir plutôt qu'à écouter, il entend répandre à sa manière un message d'espoir, de paix et d'unité dans la continuité de monstres sacrés tels Bob Marley et John Lennon.