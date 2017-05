FESTIVAL REGGAE DONNSA : Reculer pour mieux danser

La pluie a été une douche froide pour les organisateurs du festival et les artistes. Mais les protagonistes du Festival Reggae Donnsa ont profité de ce renvoi d’une semaine pour peaufiner le show. Resté au pays, Gentleman apprend à mieux connaître les Mauriciens. Après le rendez-vous manqué de samedi dernier, le public est convié le samedi 13 mai au stade Germain Comarmond à Bambous.

Bruno Raya : “Il était nécessaire de reporter le concert”

“Même si Live & Direk a encouru des pertes significatives, il était nécessaire de reporter le concert pour des raisons de sécurité et d’hygiène. J’assume à 100%”, souligne Bruno Raya. Le prolongement du séjour des chanteurs et des musiciens, les frais en billets d’avion, ainsi que d’autres dépenses supplémentaires n’ont pas refroidi les organisateurs, qui ont souhaité par tous les moyens “honorer la promesse faite au public”. L’organisateur exhorte le public à ne pas se laisser décourager par ce contretemps, car le festival revient avec la même vigueur et une plus grande force. La programmation locale ne change pas, “hormis quelques petites surprises qu’on vous réserve lors de la soirée”, précise Bruno Raya.

Comme prévu, Gentleman & The Evolution, Lin & Otentik Groove, Linzy Bacbotte, Jason Heerah, The Prophecy et Ras Natty Baby seront de la partie.

Le rendez-vous est pris pour ce samedi 13 mai au stade Germain Comarmond à Bambous, de 18h jusqu’aux petites heures du matin.

Gentleman, charmé par Maurice

Le samedi 6 mai était un jour stressant pour Gentleman et ses musiciens. “Nous avons attendu toute la semaine pour nous produire devant les Mauriciens. Il était difficile d’imaginer rentrer en Allemagne sans avoir partagé notre musique avec vous. En contrepartie, nous avions la chance de demeurer encore une semaine et découvrir encore plus cette belle île et les beaux gens qu’elle abrite”, dit le chanteur à Scope. “Je n’avais pas de concert prévu pour le week-end du 13 mai, hormis quelques engagements que j’ai pu repousser.”

Relogés au Club Med d’Albion, Gentleman et ses pairs profitent au maximum de leur séjour prolongé. “Les gens sont cool, plein d’amour, de vibes et aiment la musique reggae.” Un des moments qu’il retient est son passage à La Pointe Tamarin Art & Music Centre. “C’était très intense. J’ai été agréablement surpris de constater que toute l’école et d’autres organismes de la région étaient présents. Les enfants chantaient mes chansons. Je crois fortement au concept de Music for a purpose. C’est un moyen de réaliser ses rêves, de manifester ses sentiments et d’offrir une perspective d’avenir aux jeunes.”

Impatient de voir la prestation des artistes locaux lors de la première partie du concert, Gentleman confie que, sur scène, il est “spontané et marche au feeling. Je me nourris des bonnes vibrations que le public m’envoie. Selon que les spectateurs veulent du roots ou des sons plus modernes, j’agis en fonction de la demande. L’avantage lors du Festival Reggae Donnsa, c’est que j’ai un temps illimité. Je n’aurai donc pas à me limiter.”

Le reggaeman rentre au bercail le dimanche 14 mai.

Art for a purpose à Tamarin

Les ONG et travailleurs sociaux de cette région de l’ouest n’ont pas perdu le nord en ce qui concerne leur lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Jeudi dernier, cette partie du littoral s’est mobilisée pour accueillir Gentleman à La Pointe Tamarin Art & Music Centre. Il a été accueilli au son de la ravanne par les élèves de La Mizik dans la Peau, suivi par une prestation des poulains de Linzy Bacbotte, de l’aile ouest de Sing Again. En véritable gentleman, le chanteur reggae a même accompagné les élèves de musique de l’école La Pointe Tamarin sur le titre Redemption song. “Un beau moment de partage et de fraternité”, confie Zanzak Arjoon, le président de l’association. La partie protocolaire s’est tenue sur le terrain de foot de Tamarin, où Gentleman a été accueilli par le Village Council et le District Council.

“Bien qu’à ce stade, ce soit difficile de se prononcer sur l’impact que son passage aura eu, en termes de visibilité et d’expérience humaine, c’est un artiste qui aura marqué les esprits. Les habitants de l’ouest ont eu l’occasion de rencontrer une grosse pointure de la musique. De plus, sa visite a permis de mettre en lumière les activités des ONG de l’ouest à travers les médias et les réseaux sociaux, sur la vision et les enjeux que représente l’association La Pointe Tamarin dans sa lutte artistique contre la pauvreté et l’exclusion”, confie Zanzak Arjoon.

Ce dernier en profite pour lancer un appel à ceux qui souhaitent apporter un “soutien régulier” aux actions sociales de cette ONG dans son combat contre la précarité.