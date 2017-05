FÊTE DES MÈRES : En souvenir de ma Julienne...

Un passage empli de larmes et de joie qui commence par ces mots. Celui-ci s’enchaîne avec des souvenirs, souvent pas très beaux. Qui hantent mes pensées pour finir en regrets. Des phrases tourbillonnent dans ma tête. Je me demande pourquoi je n'ai rien accompli de probant dans cette vie.

Maman, je suis venue sur ta tombe une énième fois. Et j'ai ressenti autre chose que des sentiments. Ce n'était pas que du remords ou de l'amertume; je repense aux moments passés à tes côtés, Julienne. J'ai enfin réalisé que ces années de bonheur n'étaient pas qu'éphémères.

Tout a commencé le jour où tu nous as quittés, nous laissant seuls et sans repères. Terminé ton voyage sur cette terre. Il m'aura fallu du temps pour comprendre que la seule chose que je pourrai toucher de toi, c'est ce marbre glacé. Il m'arrive d'entendre ta voix d'outre-tombe durant mes moments d'égarement. Ta sépulture représente ton corps et ton combat ici bas.

À toi ma mère, mon cœur me dit que c'est ta fête. Je crois toujours en mon cœur quand il parle de toi maman. Tu as été enterrée et j'ai perdu la parole. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je ne sais plus quoi faire, et j'en suis malade. Déjà je suis presque mort.

Une maladie, oui mère, une maladie. Pourtant, tu t'étais battue. Hélas la mort a dicté sa loi et elle a eu raison de toi. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire au revoir. Et comme on dit toujours, « on n'oublie jamais rien et on vit avec ». Je n'ai rien oublié, et je continue de te voir dans ma mémoire. Je te parle et ça commence par des mots, puis s'ensuivent de larmes. S’enchaînent des souvenirs qui ne me délaissent jamais. Des phrases en boucle dans ma tête. Et je n'attends que ce moment où je te rejoindrais, Julienne, enfin aux cieux.