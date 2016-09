Fête du Père Laval: le PMSD distribue des gilets fluorescents

Après les matelas et les sachets de nouilles, place aux gilets fluorescents. Les députés du PMSD ont obtenu la consigne de procéder à la distribution de ces gilets en marge de la célébration de la fête du Père Laval et de la marche des pèlerins se déroulant généralement dans la nuit du 8 au 9 septembre. Ces gilets auraient été commandés par le ministère du Tourisme, dont le ministre de tutelle Xavier Duval est le président du comité des célébrations du Père Laval.

MBC: une soirée à l'hôtel mémorable

Cela s'est passé le 24 août dernier dans un établissement hôtelier du Sud-Ouest. Plusieurs employés de la MBC étaient tellement éméchés que certains ont trébuché, sont tombés dans les drains, ont perdu leur téléphone portable. L'établissement en question a dû adresser une correspondance à la direction de la MBC pour dénoncer un tel comportement devant ses clients. Mais il n'y a pas que ça à la MBC… du changement. Il y a le mystère autour du rapport du Pay Reserach Bureau, la querelle de ceux qui veulent à tout prix se faire bien voir auprès du directeur, la conduite d'un employé lors d'une cérémonie de prière à Bon Accueil, les pare-brise de voitures qui volent en éclats, un coup celui de devant, un coup celui de derrière, un protégé de l'ancienne direction qui a bousillé un véhicule mais qui n'a pas été inquiété parce qu'un ministre est intervenu et, cerise sur le gâteau, la tenue jugée inappropriée d'une présentatrice qui a fait dire à un invité que cela vaut la peine de se réveiller de bonne heure. Et de bonheur!

Excès de zèle de la police

Un automobiliste a écrit au Commissaire Mario Nobin pour se plaindre de l'attitude de deux membres de la Traffic Branch qui l'auraient verbalisé alors qu'il était en voiture le samedi 27 août. Il reproche aux policiers de lui avoir collé une amende alors même qu'ils ont reconnu qu'il n'était pas en communication au téléphone et qu'il le tenait tout simplement avec une main. C'est un délit d'avoir une seule main sur le volant, lui ont expliqué les policiers. Ce à quoi l'automobiliste a répondu en leur demandant comment faire alors lorsqu'il change de vitesse. Dans l'incapacité de répondre, ils lui ont juste dit qu'il avait à payer.

Pas "d'attaché" de plus

"Fou li déor!" Le PM a eu le dernier mot. Yaasin Pohrun ne pourra pas continuer à exercer comme l'attaché de presse du ministre Roshi Bhadain qui, décidément, accumule les revers. C'est tardivement que SAJ a découvert que le choix de son ministre posait problème dans la mesure où Yaasin Pohrun avait été l'attaché de presse du ministre travailliste du Travail, Shakeel Mohamed, de 2010 à 2014. L'annonce de cette nomination avait, d'ailleurs, fait bondir le député Raj Dayal qui impute à celui qui officiait comme journaliste du groupe Le Défi l'éclatement de l'affaire Bal Kuler qui lui a coûté son maroquin de l'environnement mais aussi ceux qui, dans l'entourage de Xavier Duvalx rappellent qu'il avait été celui qui avait balancé l'affaire des notes de restaurant du ministre du Tourisme payées par le MTPA. Si le groupe Le Défi a eu la main heureuse jusqu'ici en réussissant à placer six journalistes comme porte-voix des ministres, Rookaya Korimboccus-Raffick (Shawkatally Soodhun), Deven Anacootee (Ivan Collendavelloo), Dinesh Seeharry (Leela Devi Dookun-Luchoomun), Jean-Franois Cossigny (Alain Wong), Alvin Sungeelee (Yogid Sawmynaden), Elvissen Adaken (Etienne Sinatambou) et Jean-Claude Dedans (Anil Gayan) et Premila Leelachand remplacée chez Prem Koonjoo par Jasvin So Appadu, il semblerait que le gros coup envisagé auprès de Roshi Bahdain, qui a été au cœur du démantèlement du groupe BAI et de ses satellites comme Mediametrix, a échoué. Cette déconvenue est d'autant plus difficile a digérer que deux "agwas", ceux-là même qui avaient beaucoup travaillé pour la conclusion d'une certaine alliance en 2014, avaient eux aussi déployé les grands moyens pour faire aboutir cette nomination.

Secte et immobilier

Un procès fixé pour la semaine prochaine devrait jeter une nouvelle lumière sur les subterfuges utilisés par des organisations étrangères et des sectes pour mettre le gratin sur le foncier mauricien. Certains se demandent même si les amendements avortés du Finance Bill, qui visaient à permettre à des étrangers ayant 25% dans une compagnie ou un Trust à se rendre acquéreurs de terres, de maison et d'appartements, ne visaient pas à faciliter la vie de ceux que les Mauriciens considèrent comme des accapareurs.

Centrepoint de nouveau au point mort

La reprise annoncée en grande pompe du chantier de Centrepoint à Trianon resté en lambeaux pendant plusieurs années par un groupe sudafricain semble se faire péniblement. Si les échafaudages et les filets de protection ont bien été installés et que cela a donné à penser que l'achèvement de l'immeuble allait bon train, ceux qui empruntent ce carrefour très dense ont constaté que tout est à l'arrêt depuis un certain temps dejà.

MRA

Des employés du port rêvent d'ordinateurs ergonomiques

Des employés qui comptent de nombreuses années de service à la Mauritius Revenue Authority (MRA), dans le port, rouspètent en silence sur les conditions inconfortables dans lesquelles ils sont contraints de travailler. Certains de ces employés qui passent de longues heures devant l'écran de leur ordinateur ont développé des douleurs au dos ainsi qu'au cou. « Lorsque nous avons fait état de nos problèmes de santé au département de Health and Safety, on nous a donné de nouvelles chaises. Mais nos soucis de santé ne se sont pas atténués entre-temps, car il s'est avéré que nos ordinateurs ne sont pas ergonomiques », confie un employé concerné. Ce dernier qui souffrait de sa nuque a vu plusieurs médecins et commencé un traitement qui lui a évité une intervention chirurgicale, de justesse, dit-il. Mais il y a quelques années de cela, cet employé n'a pu éviter une opération. En effet, après avoir fait une chute, d'un bateau, durant l'exercice de ses fonctions, il a dû subir une intervention chirurgicale, ce qui lui a valu un transfert pour se retrouver dans un département où certains de ses collègues ne seraient pas mieux lotis !

Rendre la voile accessible aux enfants

L'hôtel LUX* Grand-Gaube à travers l'ONG, Sailing pour Tous, menée par Sophie et Hervé Laurent, a offert une session gratuite de navigation à 25 enfants de 10 et 13 ans du personnel de LUX* Grand-Gaube la semaine dernière. Leur but était de rendre la voile accessible à ces enfants mauriciens qui n'ont pas les moyens de le faire. Avant que ces enfants manoeuvrent le bateau, ils ont reçu un petit cours de pratique sur la navigation. Pour Brice Lunot, General Manager, "nos employés, étant au cœur même de nos activités, il est indispensable de nous assurer de leur bien-être et ceci passe par l'épanouissement de leurs enfants. Comme la voile est une discipline pas très commune, nous avons pris l'initiative de donner l'opportunité à ces jeunes de découvrir les joies de la navigation", dit-il.

De son côté, Hervé Laurent confie que « mon ambition est d'avoir un grand nombre d'enfants mauriciens qui s'adonnent à la voile. Cette activité leur permet d'acquérir une certaine maîtrise de soi et de discipline. Les enfants apprennent aussi à être indépendants."

D'origine bretonne, ce dernier a exercé le métier de skipper professionnel à bord de multicoques et monocoques de course depuis 1979. Il a participé à deux tours du monde, 41 traversées de l'Atlantique, entre autres.

ACCA

La liste de comptables s'allonge

Ils sont 220 nouveaux experts comptables qui ont reçu leurs pins de l'ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) vendredi soir lors de la traditionnelle New Member Ceremony tenue à l'hôtel Le Méridien et organisée par ACCA Mauritius. Ainsi, les noms de ces nouveaux comptables certifiés viennent s'ajoutes à la liste de 2 900 membres existants. Il faut faire ressortir que Maurice compte le plus grand nombre de membres de l'ACCA en Afrique subsaharienne.

Cette cérémonie a été parrainée cette année par PwC et a eu lieu devant plus de 250 invités. Jamil Ampomah, directeur de l'ACCA pour l'Afrique subsaharienne et basé en Afrique continentale, dans un discours enregistré, a mis l'accent sur le respect de l'éthique, qui "ne signifie pas de simplement suivre les règles et être conforme aux normes. Cela demande du discernement et la bonne attitude. Notre profession joue un rôle de premier plan dans le monde des affaires et dans la société en général. "

De son côté, Michael Ho Wan Kau, de PwC, estime que devenir membre de l'ACCA est le début d'un nouveau parcours plein de promesses. "Ce statut ouvre de grandes perspectives pour faire carrière, à Maurice et internationalement, aussi bien dans des cabinets d'experts que dans les entreprises, dans les services gouvernementaux ou en étant à son propre compte. Une telle certification professionnelle est un tremplin et, afin que les nouveaux membres développent encore plus leur expertise professionnelle, ils doivent continuellement se former, s'instruire et se cultiver", a-t-il fait ressortir.

Madhavi Ramdin-Clark, Head d'ACCA Mauritius, a également indiqué qu'être membre de cette association ouvre non seulement les portes à Maurice mais également à l'étranger. À ce jour, ils sont plus de 188 000 dans le monde. Plus de 90% des experts comptables qui exercent à Maurice sont des membres de l'ACCA.