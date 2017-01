FÊTE DU PRINTEMPS : Bagatelle Dam, un exemple de coopération, a déclaré l’ambassadeur Li Li

L’ambassadeur de Chine a choisi le centre administratif du Bagatelle Dam pour organiser une réception à l’occasion de la Fête du Printemps, qui sera célébrée samedi prochain.

Le Bagatelle Dam, dont le remplissage a déjà commencé, devrait être livré officiellement au gouvernement en juin prochain.

« L’ambassade de Chine voudrait apporter son soutien et exprimer son appréciation à la China International Water and Electric corp, pour sa contribution dans les relations bilatérales entre la Chine et Maurice. Nous voulons démontrer à la population mauricienne que nos liens d’amitié sont aussi solides que le béton », a dit l’ambassadeur de Chine, Li Li.

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le vice-président Barlen Vyapoory ainsi que de nombreux ministres dont le PM adjoint, Ivan Collendavelloo, ainsi que Fazila Jeewa-Daureeawoo, Anil Gayan, Prithvirajsing Roopun, Ravi Yerrigadoo et Etienne Sinatambou étaient présents à cette occasion, tout comme plusieurs membres du secteur privé et le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen.

La soirée a été marquée par un spectacle donné par des artistes locaux et a été conclue par un feu d’artifice.

À cette occasion, le centre administratif de China International Water and Electric Corp et le Bagatelle Dam ont été illuminés.

Le project manager du projet de Bagatelle Dam, Wang Peng, qui a supervisé la construction de nombreux réservoirs en Chine et en Afrique, a confié au Mauricien que la construction du Bagatelle dam, bien que petit par rapport aux autres réservoirs construits à travers le monde, a été un des chantiers les plus compliqués qu’il ait entrepris.

« Nous reconnaissons que Maurice a un urgent besoin en eau en raison du développement rapide du pays à tous les niveaux y compris au niveau touristique. Et c’est la raison pour laquelle la compagnie a mobilisé tous les moyens afin de mener à bien ce projet qui a fait l’objet d’un accord de gouvernement à gouvernement », a fait remarquer Wang Peng.

Le project manager a expliqué qu’il a eu à surmonter des nombreux obstacles depuis le début des travaux en 2011. Selon lui, l’étude réalisée au départ par une firme française n’avait pas identifié les vrais problèmes du terrain choisi pour la construction du barrage. Après des nombreuses études, la compagnie a opté pour la construction d’un mur en béton d’une profondeur de 30 mètres de manière à empêcher tous les risques de fuites. Le modèle du réservoir a dû également être revu. La préparation du terrain et la révision du modèle initialement choisi a pris énormément de temps. « Cependant le temps effectif consacré à la construction du barrage a pris deux ans et demi et atteindra trois ans lors de la livraison du réservoir en juin prochain au gouvernement », affirme Wang Peng.