FÊTE DU PRINTEMPS : Histoire, symbole et tradition

Le nouvel an chinois ou Fête du Printemps sera observé le 28 janvier (selon le calendrier lunaire). Comme c’est de loin la fête la plus importante dans cette communauté, les familles s’y préparent plusieurs semaines à l’avance. François Lew nous offre de redécouvrir les rites et traditions pour accueillir la nouvelle année, qui se place sous le signe du coq… Suivez le guide !

Nettoyer sa maison

Selon la tradition chinoise, on nettoie sa maison pour enlever tout ce qui est vieux et ancien et faire place au neuf. “Nous éliminons le mauvais œil et accueillons un nouveau bonheur et une nouvelle chance. Ce grand nettoyage est aussi effectué afin d’accueillir ce nouveau cycle dans de bonnes conditions. Ceux qui ont eu une mauvaise année auront la chance de débuter sur de nouvelles bases.”

La veille de l’an

La veille de l’an est un moment où toute la famille se réunit autour d’un banquet. En Chine, la nation est en congé pendant une semaine. À Maurice, où il y a un seul jour férié, plusieurs commerces et autres organismes chinois s’octroient un congé d’au moins trois jours.

François Lew confie que les mets préparés varient selon les régions du sud de la Chine; à Maurice, selon les familles. “Trois plats ne manquent jamais à l’appel : le poulet, le porc et le poisson.” Le poulet et le porc sont des animaux de basse-cour très importants au sein de la communauté chinoise, et font partie des douze signes du zodiaque.

Dans les pagodes, on se prépare à rendre hommage aux divinités et aux ancêtres. “Chaque clan honore ses ancêtres comme il se doit. On allume des sandal et de l’encens en guise de salut. On prie les esprits, leur demandant protection et bonne fortune tout au long de l’année.” Des offrandes sont offertes aux aïeux : fruits et gâteaux, mais également des coqs.

Gato lasir

Plusieurs versions existent en ce qui concerne le fameux gato lasir, symbole de partage lors du nouvel an. Selon la tradition orale de la famille de François Lew, la réalisation de cette sucrerie n’est pas aussi anodine. L’année chinoise, aussi connue sous le nom de Nian, est un monstre sanguinaire ressemblant à un dinosaure. Il sort le soir précédant la nouvelle année, détruisant tout sur son passage et dévorant les hommes et animaux autour de lui. Les ancêtres ont découvert qu’on pouvait le combattre de trois façons : par la lumière, les pétarades ou le gato lasir. Le gato lasir était cuisiné à l’ancienne, avec un riz spécial qui avait comme particularité d’avoir une texture gluante. Si elle devenait dure, on la mettait au bain-marie. “Quand le Nian sortait, afin qu’il ne mange pas les animaux de la basse-cour, on lui lançait le gâteau, et sa bouche collait.”

Baozhu (pétards)

La nouvelle année chinoise est indissociable des pétards. Son nom chinois est baozhu : bao fait référence à l’action d’éclater alors que zhu renvoie aux bambous. Chaque année, pour accueillir la Fête du Printemps, quand on mettait le bambou au feu, il éclatait. Au fil des années, les hommes ont créé les pétards. Quand ils les sonnent, le Nian se sauve. Pour ne pas balayer sa chance, et comme le rouge est signe de bonheur, on ne nettoie pas devant sa porte pendant trois jours.

Foong pao et dragon chinois

“Enn ti foong pao” distribué le jour de l’an aux enfants pour leur souhaiter bonheur, prospérité et bonne santé, et également pour les encourager dans leurs études. Cette petite enveloppe rouge est aussi destinée aux dragons et aux lions chinois. La danse sous le son du gong, du tambour et des cymbales inaugure le bonheur et chasse le mauvais esprit. En échange, il reçoit un Foong pao.

Le dragon (le nom chinois est long) fait partie des signes du zodiaque et est considéré comme un dieu. Dans toutes les dynasties, il a sa place à côté d’un roi.

Fête du Dieu de la Cuisine

Selon le calendrier lunaire, la Fête du Dieu de la Cuisine est observée le 23 décembre (20 janvier). “Tous les lieux sont habités par un dieu, et également les cuisines. Selon nos croyances, il y a un dieu qui observe tout ce que nous faisons pendant un an. Le 23 décembre, il monte au ciel et rapporte les bonnes et mauvaises actions de chaque famille au dieu Han.” Ce dernier ne retourne dans les cuisines qu’après le nouvel an, le 5 janvier (2 février). “C’est uniquement l’année prochaine qu’il rendra son jugement. Les bons seront récompensés et les autres seront punis.”

Fête de la lanterne

Cette fête clôt le cycle des festivités du nouvel an. Naguère, dans les villages de Chine, les rois organisaient un examen national à l’attention des fils de paysans qui poursuivaient leurs études. Ces derniers se voyaient gratifier de titres au fil des compétitions. La royauté mettait une lanterne rouge au-dessus de la maison de celui qui arrivait premier. Un honneur et une reconnaissance qui montraient le nouveau statut de cette famille.