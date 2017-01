Ayant récemment succédé à Dan Baboo, député du PMSD, au poste de ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun a donné sa première conférence de presse en tant que tel hier à Port-Louis. Il a communiqué des détails sur les activités qui marqueront la Fête du Printemps, célébrée le 28 janvier, aux côtés de l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, du directeur du Centre culturel chinois (CCC), Song Yanqun, entre autres. À cette occasion, le ministre a indiqué que « l’année du coq symbolise la droiture, la transparence et la persévérance ».

Pour sa première conférence de presse en tant que ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun s’est appesanti sur l’importance qu’accorde le gouvernement à toutes les composantes de la population en leur octroyant un jour férié, tous les ans, pour marquer une date importante de leur calendrier respectif. Il note à cet effet que « la célébration de la fête du printemps est bien ancrée dans les mœurs mauriciennes ».

L’ambassadeur Li Li a, quant à lui, évoqué les relations diplomatiques étroites entre la Chine et Maurice, qui cette année célèbrent leurs 45 ans. « L’année du coq sera marquée par une multiplication des échanges entre les deux pays, dont la culture qui permet de découvrir et de mieux connaître un peuple ». Dans une brochure publiée à l’occasion de la soirée de gala prévue le 28, il écrit que « with the concepts of innovation and partnership of mutual benefits, both governments and their people will extend collaboration in various sectors such as trade, finance, tourism, communication, education, culture amongst others to achieve fruitful results, thus raising the relations between the two countries to a new level ».

Prithviraj Roopun a rappelé que les activités en ce sens ont déjà démarré avec la tenue d’une exposition de peinture et de calligraphie chinoise du maître Du Benji, au CCC, durant la première quinzaine de janvier. Ce samedi, une exposition sur les coutumes de mariages chinois, proposée par le musée Capital de Beijing, sera ouverte. Cette exposition sera accessible au public du lundi 23 au vendredi 27 janvier. Le directeur du CCC précise que le jour du vernissage, un mariage traditionnel chinois se tiendra à Bell-Village. « It portrays the Chinese phrases such as “Happiness adding on to happiness” and “good things come in pairs” ». Cela permettra aux invités de voir, en outre, un lit nuptial pesant 500 kilos, souligne Song Yanqun.

Dans l’après-midi du 27, Port-Louis accueillera le traditionnel défilé du Nouvel an chinois, auquel participeront des artistes de Henan et de Maurice. Le défilé quittera l’esplanade de l’hôtel de ville pour se rendre au Port-Louis Waterfront, où un spectacle est prévu.

Le jour du Nouvel an chinois sera marqué par un hommage rendu aux ancêtres dans la matinée à la pagode Kwan Tee, qui célèbre son 175e anniversaire cette année. Dans la soirée, la troupe de Henan donne rendez-vous aux Mauriciens pour un spectacle haut en couleur avec, en outre, la participation de la soprano mauricienne Véronique Zuel-Bungaroo. Ceux qui ont assisté au concert symphonique de la ville chinoise de Tianjin, en novembre dernier, ont certainement eu l’occasion d’apprécier la prestation de notre compatriote en mandarin. Cette fois-ci, selon le programme établi, elle se produira en duo avec le chanteur chinois Jiao Yang sur trois morceaux dont un en kreol, Zoizo, I love you, snow beyond the Great Wall, et Jasmine. Les acrobaties et arts martiaux chinois seront également à l’honneur en cette soirée.

Le lundi 30, ce sera au tour du Mahatma Gandhi Institute (MGI) d’accueillir la troupe de Henan. La municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill organisera une fête le 4 février. Les célébrations dans le cadre de l’année chinoise prendront fin le 12 février par la fête des Lanternes au Caudan Waterfront de 15 heures à 19 heures.