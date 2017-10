FÊTE DU SPORT - BAGATELLE : Master Class géante samedi prochain

Le 21 octobre se tiendra la toute première édition de la Fête du Sport (10h-15h) organisée par CitySport à Bagatelle. Pour cela, l'organisateur a fait appel à cinq centres de remise en forme, Riverland Sports Club Tamarin, SweatBox, Fitness Hub, Club Moving et Riverland Sports Club La Croisette.

Encore une initiative pour sensibiliser les Mauriciens au sport. « Qu’ils soient sportifs, non-sportifs ou même retraités, je les encourage pour qu’ils y participent. Après tout ce qu’on entend à travers les médias, les fléaux tels que la drogue qui font des ravages à Maurice, le sport peut aider à combattre cela et s’en sortir », déclare le directeur de CitySport, Dominique Filleul.

Pour cette journée, cinq classes seront animées par les différents centres de remise en forme. Le Grit Cardio, qui consiste en 30 minutes d’entraînement intensif afin de perde du poids, augmenter la vitesse et contrôler le système cardiovasculaire, commencera à 10h et sera conduit par le Riverland Tamarin.

SweatBox animera pour sa part une séance de Tabata FX. Cet exercice consiste à se muscler grâce au poids du corps et à perde du poids. Le Latina Heat, comme son nom l’indique, est une session de danse mais avec quelques modifications. Cet exercice aide à renforcer les muscles et à augmenter sa flexibilité. Moving et Riverland La Croisette animeront des séances de Body Combat et de Zumba respectivement.

« Ce sera la première édition mais je souhaite que ce rendez-vous grandisse d’année en année. Le but ultime est d’inviter d’autres pays à nous rejoindre afin d’en faire un événement mondial, où tout le monde pourra déstresser et s’amuser », souligne Dominique Filleul. « Pas besoin d’être champion du monde pour y participer. Si les gens veulent s’amuser et rester en forme, ils sont tous invités à faire le déplacement. »

CitySport offrira à chaque participant un gift voucher. Aussi, les instructeurs sélectionneront dans leur classe les meilleurs qui auront montré une motivation sans faille et les cinq nommés se verront offrir une tenue de sport. Pour cette journée, CitySport aura l’appui de Crystal.