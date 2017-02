FÊTE DU TRAVAIL-1ER MAI : Le MMM tiendra son meeting sur la place Edward VII, Rose Hill

Le MMM renouera cette année avec la tradition consistant à organiser un meeting à l'occasion de la fête du Travail, le 1er mai prochain. Le rassemblement aura définitivement lieu sur la place Edward VII. Cette question a été évoquée hier par le bureau politique de ce parti, qui a fait mention d'une lettre reçue du Mouvement patriotique pour confirmer son acceptation de céder cette place au MMM.

C'est la première fois depuis les dernières élections générales que le MMM organisera un meeting pour la fête du Travail. Durant les deux dernières années, ce parti avait organisé des journées de réflexion sur son organisation, qui ont débouché récemment sur l'adoption d'une nouvelle constitution par l'assemblée des délégués mauves.

De plus, le bureau politique mauve a maintenu la décision approuvée par l'Assemblée des délégués de se présenter seul aux prochaines élections générales. La possibilité d'alliance avec le PTr de Navin Ramgoolam « est définitivement abandonnée », précise le secrétaire général du MMM, Ajay Guness. Concernant le MSM, aucune alliance n’est envisagée, d'autant que, selon lui, « sa façon de faire sépare de plus en plus ce parti du MMM ».

Au niveau du Mouvement patriotique, Atma Bumma confirme qu'il y a eu un accord de principe avec le MMM concernant la place Edward VII, qui avait été réservée et approuvée par la municipalité de Rose-Hill. Il souligne par contre que, concernant Quatre-Bornes, identifié auparavant par le MMM, la municipalité de la ville n'avait pas encore approuvé la demande des mauves. « Nous aurons à refaire les démarches dès le début dans l'espoir que la municipalité nous donne son feu vert », souligne Atma Bumma. Ce dernier annonce par ailleurs que son parti organisera un congrès au centre municipal à Belle-Rose autour du thème “La femme mauricienne, nouveau défi”. Le MP se propose d'organiser prochainement un forum débat consacré à la dépénalisation du gandia. Au niveau du PMSD, tout un travail de mobilisation a déjà commencé en vue de l'organisation d'un rassemblement national dans la cour de l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval le 1er mai prochain.