FÊTE DE FIN D’ANNÉE: Les ventes de pétards en deça des attentes

À quelques heures des incontournables pétarades du 31 décembre, les achats de pétards et feux d'artifice sont en deçà des attentes des magasins. En cause, l’augmentation des prix, qui fait que les Mauriciens réfléchissent à deux fois avant de sortir le porte-monnaie…

Dans la capitale, comme toujours en pareille période, les rayons débordent de pétards. Mais selon les commerçants, cette année, les consommateurs sont moins nombreux. « Cette année c’est vraiment très mou en matière d’achats. Je pense que le nombre augmentera en fin d’après-midi mais pour le moment nous n’avons pas énormément vendu », nous expliquait hier une commerçante non loin de la gare Victoria à Port-Louis. La jeune femme ajoute que « cette année nous avons augmenté nos prix de 5 % pour les petits pétards et de 10 % pour les gros car ils nous coûtent plus cher ». Les modèles les plus prisés cette année restent les chaînes de pétards canon et les “petar fizett”. « Beaucoup de jeunes viennent acheter en groupe, chacun cotise », ajoute la commerçante.

« Cette année nous avons pris du temps avant de nous lancer dans l’achat de pétards. Au lieu d’acheter sans réfléchir on a avant tout regardé quel serait notre programme pour le réveillon. Si cela se déroule en famille on opte plus pour des pétards moins dangereux pour les enfants et si nous programmons une soirée entre amis on cotise et on s’achète des gros feux d’artifice que nous allons allumer sur la plage. Nous avons un budget de Rs 500 par personne pour cela », nous explique Jeffrey, jeune habitant de Triolet. Au magasin Wing Tai Chong, à Port-Louis, « ce sont généralement les familles qui viennent acheter des pétards. Des parents accompagnés de leurs enfants qui choisissent les pétards ». Au niveau du budget, « les familles dépensent en général entre Rs 500 et Rs 3 000 de pétards. Par contre les jeunes n’hésitent pas à aller jusqu’à Rs 5 000 ». Au niveau des prix en magasin, la responsable confirme une légère augmentation par rapport à l’an dernier.