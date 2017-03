FÊTE DE L’INDÉPENDANCE: Les élèves du Dukesbridge donnent le sourire à des retraités

À l’occasion de la fête de l’Indépendance, les élèves du Dukesbridge de Moka sont allés hier matin à la rencontre des résidents des Jardins de Chantenay, une maison de retraite située à Moka. L’hymne national y a retenti et un lever de drapeau a eu lieu. Émus et joyeux, les résidents ont aussi pu profiter d’un spectacle de chants.

Les enfants du Dukesbridge de Moka ont apporté du sourire aux résidents du Jardins de Chantenay dans le cadre des 25 ans de l’accession de Maurice au statut de République ainsi que du 49e anniversaire de l’Indépendance. Les enfants ont présenté un petit spectacle de chants devant des retraités avant de leur remettre des chapeaux et des drapeaux qu’ils ont eux-mêmes confectionnés. « Cette activité est une bonne chose pour les enfants ainsi que pour les personnes âgées, car cela permet de créer un lien entre eux. L’émotion se lit dans le regard des résidents. Cela fait plaisir. Les enfants étaient très excités à l’idée de venir ici, de chanter et de faire don d’un chapeau qu’ils ont fabriqué de leurs propres mains », a expliqué Shannon Briggs, directrice de Dukesbridge.

Pour les retraités présents, le bonheur était à son comble. Ils n’ont pas hésité à se fondre dans la masse et à raconter des histoires d’antan aux enfants. « Cela fait plaisir de recevoir la visite d'enfants. Ils nous apportent beaucoup de bonheur et nous rappellent nos petits-enfants. On devrait avoir ce genre de visites plus souvent. J’ai beaucoup travaillé avec les enfants dans ma vie et les voir ici nous chanter l’hymne national me procure une belle émotion. Leur raconter des histoires sur Maurice nous permet de nous ressasser le bon vieux temps et de pouvoir transmettre nos connaissances aux plus jeunes. La fête nationale est très importante pour nous, car nous sommes parmi les rares personnes à avoir vu Maurice accéder à son indépendance. À cette époque, les choses étaient différentes et c’est cette période que nous contons aux enfants », relate une retraitée de 76 ans qui, entourée d’enfants, leur décrit « letan lontan ».

Après le spectacle de chants, enfants et résidents se sont dirigés vers le jardin afin de procéder à la cérémonie de lever du drapeau. Un gâteau a été coupé pour célébrer la fête nationale et des morceaux ont été distribués par les enfants. Les drapeaux aux couleurs rouge, bleu, jaune et vert ont été brandis par les enfants avant qu’ils ne reprennent le chemin de l’école pour une journée récréative. À noter qu’au même moment, d’autres élèves du Dukesbridge célébraient l’indépendance dans un centre de Pamplemousses et à l’hôpital de Moka.