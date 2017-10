FÊTE DE LA LUMIÈRE : Musique classique indienne et fusion en plein air

Scène ouverte… Musique, lumière, danses, ambiance de fête pour une première collaboration entre le Bagatelle Mall et l’Institut Mahatma Gandhi (MGI) qui se sont mis aux couleurs de Divali, la fête des lumières, symbole de la victoire de la lumière sur l’obscurité… Tous s’entendent pour parler d’une réussite grâce à l’implication de ces partenaires, du public présent samedi dernier à Bagatelle, mais surtout, grâce au travail d’artistes d’ici pour donner une meilleure visibilité à la musique classique indienne pratiquée à Maurice. Et le spectacle conçu par le Dr Adi Sankara Peruman, du département de musique du MGI, un véritable festival à ciel ouvert.

Pour ce qui est du caractère événementiel de la fête de Divali célébrée à Bagatelle Mall, des pièces diverses d’artistes du MGI et d’ailleurs ont créé un espace d`expérimentation pour approfondir l’articulation entre la place publique et les arts (musique classique, fusion…). Un spectacle innovant. Au-delà de la fête de la lumière, le public s’est attardé au riche potentiel d’un tel événement dont l’objectif est de montrer les activités culturelles du MGI hors les murs de l’institut et de saluer la solidarité des gens et leur désir de cohésion sociale. « The musicians and dancers were very enthusiastic during rehearsals and that reflected on their high standard performance at Bagatelle. The programme got very good support from the MGI higher management and the Bagatelle Management center. A first time event for MGI to go out for a full-fledged programme of 2 hrs outside its campus. There was a huge public and very good response from the public. The Musicians and dancers were at their top performance…» On voulait aussi montrer la versatilité de nos musiciens et danseurs (ils peuvent évoluer dans une forme classique, semi-classique, dévotionnelle ou dans un style fusion, poursuit le Dr Peruman. « C’était l’occasion aussi de montrer au public toutes les disciplines qu`on enseigne au MGI : musique carnatique et hindoustanie, les percussions, le veena, le tabla, le sitar, le mridangam, le violon, les danses Bharata Natyam, Kuchipudi et Kathak… » Parmi les artistes qui ont livré une bonne prestation, notons, entre autres, Pooven Murden, assistant enseignant, violoniste de musique carnatique au Mahatma Gandhi Institute, Miss Annamalai Danaluxmi, enseignante au MGI School of Performing Arts. Elle a appris à jouer du Vînâ (luth à manche long à l’université d`Annamalai, Chidambaram Tamil Naadu, Inde. Devan Ayacouty et Vishal Mungroo (vocal); Violon-Pooven Murden; Mridangam, Kugan Cunden; Tabla-Neriyen Veerlapin; Keyboard-Ryan Balloo; Drumpad-Manish Sacrapanee; Flûte Neelesh Bucktowar ;

Guitare-Basse-Krishen Chetty; Tanpura; Arvind Bhujun, Khughen Cunden, Neriyen Veerlapin pour ne mentionner que ces artistes du MGI.





Point de vue

« Créer des ponts »

Ce sont des spectacles qui se réalisent en de véritables féeries de lumières et sont accompagnés en étroit synchronisme par des chants, des danses et des partitions musicales choisies pour la circonstance. Ce qui frappe c’est la clarté, teintée d’orientalisme, le mélange (fusion) des chœurs chantées ou dansée, les harmonies polytonales, un style plus classique dans les lignes entrecroisées de violon, tabla, sitar, mridangam… un concert où frisonne toute l’âme orientale concentrée dans la fête de Divali. Au-delà d’une démonstration artistique et des possibilités d’animer un espace commercial par l’utilisation de la lumière et du son, l’objectif d’un tel évènement est de saluer l’espérance et la solidarité de toute une communauté. La « Divali Nite » à Bagatelle a brillamment illustré les possibilités artistiques pour nous délivrer de tout clivage par une redéfinition de l’espace public à l’aide de l’art. Les coordinateurs de cet événement ont également mis en relief un élément des plus importants: le besoin de créer des ponts. Des ponts entre les citoyens d’un même pays.