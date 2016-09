FÊTE DE LA LUNE : Une célébration placée sous le signe de l’unité

Aujourd’hui, la communauté chinoise célèbre la fête de la mi-automne connue sous l’appellation de Fête de la Lune, célébrée chaque année le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. C’est aussi l’occasion de découvrir les gâteaux préparés en ce jour spécial. À la pâtisserie Chu Fung Leung, Bernard et Lilin, frère et sœur, nous parlent d’une formidable aventure en cuisine et des légendes revisitées en ce jour festif.

Une bonne odeur flotte dans l’air, une fois qu’on franchit le seuil de la pâtisserie Chu Fung Leung, rue Royale. Les gâteaux proposés en ce jour de fête varient en termes de tailles, de couleurs, de parfums et de noms. Le yuè bing est fait à partir d’une pâte sucrée de dattes, enrobant des jaunes d’œufs de cane salés rappelant la lune. Comme l’indique Bernard, dans la pâtisserie chinoise, le sucré se marie parfaitement avec le salé. Parmi les gateaux les plus connus, on retrouve gâteaux le Gui Hua Gao, le Xiang Jiao Gao, le Shui Qin Gao aussi connu comme le water crystal avec des pistaches et des graines de sésame, le Nion Chee Kow ou sésame noir. Mais, le gâteau le plus original demeure celui en forme de lune avec des dessins visant à rappeler la calligraphie chinoise. Bernard raconte que l’idée d’introduire la pâtisserie chinoise à Maurice vient de son grand-père M. Chu, qui leur a transmis son savoir-faire. Ce soir, explique Lilin, la famille se réunira autour d’un repas et plusieurs gâteaux seront dégustés comme pour renforcer l’unité familiale. « Zordi fet, lalinn pou pli gro, pli ron ek pli limine, c’est le signe du rassemblement familial, de la paix et du bonheur. Il y aura aussi des offrandes dans des temples. »

La contemplation de la lune, ou tsuki, est aussi une tradition annuelle, explique Bernard, en indiquant que cette fête tient son origine de l’empereur Tang Xuanzong, qui aurait visité en rêve le palais lunaire de la déesse Chang’e 2. D’autres parleront d’un poète, qui, pour fuir l’empereur médisant de son pays, avait préféré se suicider en se jetant dans une rivière, chaque fête lunaire étant une occasion de le vénérer pour sa bravoure. En ce jour de fête, la lune est aussi importante pour les familles se trouvant dans des pays différents et qui, le soir, la contemplent, créant un rapprochement fusionnel puisque tous regarderont dans la même direction.

Lilin explique qu’autrefois en période de guerre, des messages étaient délivrés dans des gâteaux, permettant aux soldats de mieux affronter leurs ennemis. Ces messages étaient des codes pour des plans d’attaque. Aujourd’hui, le calendrier lunaire chinois cède la place aux festivités, où des gâteaux à base de farine de riz aux multiples parfums sous forme d’amandes, de banane, de fraises ou de grains de sésame agrémentent ce jour spécial. Tous ces gâteaux sont servis avec du thé chinois. Pour la fabrication des gâteaux, Lilin explique que divers ingrédients sont utilisés, notamment la poudre de riz spéciale, le sésame noir, les pistaches, la marmelade et l’orange. La modernité est aussi de mise. Une touche mauricienne est ajoutée aux gâteaux, à l’instar du Wu Ren Bing, un biscuit à la papaye. Le Kawer contient de la fraise, de l’ananas, de la banane et du chocolat. Quant au Wu Ma Gao, il s’agit tout simplement du gâteau sésame noir. « Le point fort de la pâtisserie chinoise est qu’elle est végétarienne, » souligne Lilin. Tous les gâteaux spécialement préparés pour la Fête de la Lune sont dotés d’un caractère chinois dessiné, qui, selon les croyances, apporte la chance, la santé et le bonheur. Cette fête est attendue chaque année avec impatience, car c’est l’occasion de se délecter de ces friandises issues de la Chine impériale.