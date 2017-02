FÊTE DE LA PENSÉE : Maurice célèbre la Nuit des idées 2017

Organisé par l’Institut français, le festival de la pensée a été célébré pour la première fois à Maurice le jeudi 26 janvier. Une fête autour de la pensée contemporaine avec des intervenants locaux. Petite sélection du programme proposé par l’IFM.

L’Institut français de Maurice a organisé pour la première fois « La Nuit des idées » pour célébrer le vivre ensemble et penser un monde en commun dans un esprit participatif. Un concept qui est né en France et connu un certain succès dans les réseaux culturels. Des chercheurs, artistes créateurs, ont invité le public mauricien à découvrir leurs travaux (expo de bandes dessinées de Guy Delisle) et partager leurs réflexions lors de cette fête de la pensée.

Au programme de l’édition mauricienne : une intervention sous format de dialogue illustré par Pov entre le scientifique Dhanjay Jhurry et la journaliste Shenaz Patel dans la galerie de l’IFM. Ces intervenants ont évoqué en particulier « les innovations et les passerelles dans l’océan Indien ». Ils étaient invités à débattre sur le thème « L’océan Indien, laboratoire de création des savoirs ? »

L’auditorium de la de l’Institut français a accueilli les interventions de Céline Miternique, Zaher Allam et Thierry Lebreton sur la thématique du futur des Océans, la gestion des ressources marines. Céline Miternique a parlé de l’importance des zones de conservation dans le lagon mauricien, de la sensibilisation du public à notre environnement fragile, de l’implication de la communauté dans les projets scientifiques, entre autres.

Zaher Allam a parlé, lui de progrès scientifique, du changement climatique et s’est interrogé sur la prochaine menace sur notre survie. Thierry Lebreton a axé son intervention principalement sur les innovations sociales, la recherches de solutions innovantes alors que l’artiste Jacques Désiré Wong So a brièvement lancé, en matière d`histoire de l’art, l’idée d’un site web dans l’océan indien pour constituer une base de données pour le public. La Nuit des idées 2017 avec pour thème « Un monde commun » a montré la volonté de L’Institut français de vulgariser son événement autour de la pensée contemporaine : 70 événements répartis dans 40 pays et 50 villes.

Scientifiques, artistes et écrivains ont eu l’occasion de dialoguer, débattre des enjeux de notre temps: écologie, politique, crises internationales, territoires insulaires, progrès scientifique, solutions innovantes pour l’environnement… la nuit de la pensée s’est poursuivie avec la projection du film documentaire « Demain ». Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui sont allés enquêter dans dix pays pour penser une solution aux crises écologiques, économiques et sociales que vivent nos pays. A Maurice nous voyons cette manifestation comme le reflet de ce qui se joue dans la région océan Indien, des événements qui ont marqué la région et de ses multiples enjeux.