FÊTE DE L'INDÉPENDANCE : La célèbre actrice comique Bharti Singh à Maurice

Bharti Singh, célèbre comédienne et actrice de “stand-up”, se produira la veille de la fête de l'indépendance, soit le 11 mars, à 20h, au J&J Auditorium, Phoenix. Elle sera accompagnée d'Amit Mishra, très populaire à Maurice pour le morceau Bulleya, de Ae Dil Hai Muskil, et d'un orchestre composé d'une quinzaine de musiciens. Selon Nitish Dhunookdharee, le directeur d'Excel Media, plusieurs mois de négociations auront été nécessaires pour convaincre Bharti Singh de se produire pour la première fois à Maurice. « Le concert sera entrecoupé de réparties comiques et de chants dans le pur style bollywoodien », a déclaré notre interlocuteur. Le show sera d'une durée de trois heures.

Bharti Singh a fait se tordre de rire avec ses répliques désopilantes dans la peau de Lalli dans The Great Indian Laughter Challenge (saison 4) sur Star One. Elle a aussi fait un tabac dans les comédies Comedy Circus Ke Superstar, Comedy Circus Ka Jadoo et Comedy Circus Ka Naya Daur. Elle était l'invitée spéciale de Nach Baliye 6 et a obtenu le trophée de meilleure actrice comique dans Kahani Comedy Circus Ki, en 2012. Originaire du Pendjab, elle a joué dans Khiladi 786 et Sanam Re.

Concernant la billetterie, Nitish Dhunookdharee annonce que tous les billets dans la catégorie bronze ont trouvé preneurs. Les billets dans les autres catégories sont vendus à Rs 800 (Silver), Rs 1 000 (Gold), Rs 1 200 (Premium Gold), Rs 1 200 (Platinium), Rs 1 500 (VIP) et Rs 1 800 (VVIP) à l'Indian Summer Restaurant, Ébène, Ciné City, Port-Louis, Daxel Printing, Kinoo Square, Port-Louis, et Ajageer Saree Emporium, Goodlands. Des réservations sont possibles en appelant sur le 5255-6237.