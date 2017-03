FÊTE NATIONALE 12 MARS : Pas de message à la nation de la présidente Gurib-Fakim

Un détail n’est pas passé inaperçu dans l’ordonnancement de l’ensemble de la programmation des différentes manifestations officielles marquant le 49e anniversaire de l’indépendance et du 25e de la république. Pour l’une des rares fois au cours de ces 25 premières années, il n’y a pas eu de message à la nation de la présidence de la république. En effet, la présidente, Ameenah Gurib-Fakim, ne s’est pas adressée à la nation par le biais de la télévision nationale, la MBC, avant le message du Premier ministre, Pravind Jugnauth, durant le week-end.

À ce matin, très peu d’explications, pour ne pas dire aucune, avaient été fournies quant à cette absence d’un message de la présidente de la république pour la fête nationale, même si celle-ci doit accueillir cet après-midi la traditionnelle Garden-Party du 13 mars dans les jardins de la State House. Du côté de la station de télévision et de radio nationale, on laissait entendre qu’aucune disposition n’avait été prise pour l’enregistrement du message de la présidente de la république à cet effet.

Dans le contexte, il est présenté comme étant quelque peu « touchy » de s’aventurer sur les raisons de ce black-out cathodique d’Ameenah Gurib-Fakim pour les 25 ans de la république. Les sources contactées à l’hôtel du gouvernement évitent de faire des commentaires sur ce détail, qui pourrait prendre une importante particulière.

Dans un autre ordre d’idées, la présidente de la république n’a pas dérogé à une de ses prérogatives, soit la rémission de peines lors des fêtes nationales. Agissant sur les conseils de la Commission de Pourvoi en Grâce (Prerogative of Mercy), Ameenah Gurib-Fakim a accordé une rémission spéciale de deux mois sur les peines des First Time Offenders et d’un mois sur les Repeated Offenders.

Cette rémission s’applique à tous les prisonniers purgeant des peines. À hier matin, la population carcérale était de 2 172 internés, dont 834 « on remand ». Avec le « Grant of Special Remission », 184 détenus ont retrouvé la liberté dès hier même si le nombre potentiel de bénéficiaires était de 212. La différence s’explique par le fait que le reste ont des « Remand Sheets », étant en instance d’être jugés pour d’autres délits devant les tribunaux.