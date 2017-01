FÊTE NATIONALE 2017-2018 : Célébration de la culture du travail et des talents mauriciens

Le comité interministériel présidé par le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, pour travailler sur les festivités qui marqueront les 50 ans de l’indépendance de Maurice en 2018 et les 25 ans de l’accession du pays au statut au République, ce 12 mars, a réuni la presse hier à Port-Louis pour annoncer le thème central « Lame dan lame » autour duquel graviteront toutes les activités qui y seront organisées. Le thème, selon M. Bodha, symbolise la construction de la nation mauricienne au fil des ans et les activités auront pour objectif de célébrer « la culture du travail et les talents mauriciens ». Une flamme, à l’instar de celle des jeux, sera allumée au château du Réduit ce 12 mars et sillonnera l’île pendant un an jusqu’en mars 2018.

Évoquant la particularité de ces deux célébrations, Nando Bodha est revenu sur l’histoire du pays, à la période pré-indépendance, plus particulièrement en 1967, moment où une partie de la population mauricienne craignait l’indépendance. Il rappelle que certains avaient même décidé de quitter le pays devant un avenir incertain. Lorsque le comité interministériel a été institué, souligne-t-il, une des questions fondamentales était de savoir si le pays avait réussi dans sa construction d’une nation. Devant une réponse affirmative et en clin d’œil à la chanson « Donn to lame pran mo lame » qui a aussi eu une version en bhojpuri, le comité a décidé de retenir le thème « lame dan lame » pour célébrer le chemin parcouru par les Mauriciens pour faire du pays ce qu’il est aujourd’hui, dont un lieu paisible.

Ainsi, il appelle tous les artistes indépendamment de leur secteur d’activité, ainsi que tous les Mauriciens à venir de l’avant avec des idées pour ces célébrations qui démarrent demain avec le lancement d’un concours de logo. Nando Bodha lance aussi un appel au secteur privé, plus particulièrement aux 100 compagnies les mieux placées pour soutenir les initiatives du gouvernement dans ce contexte. Le comité travaille aussi en étroite collaboration avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour la promotion de la fête nationale à l’étranger, et avec Air Mauritius, dans les marchés qu’elle dessert. « Air Mauritius fête également ses 50 ans », souligne M. Bodha.

Ces deux dates concernent tous les Mauriciens y compris ceux qui sont à l’étranger. Ils sont invités à se joindre aux festivités. Nando Bodha soutient qu’elles seront inclusives. A cet effet, le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes âgées et des Institutions réformatrices et celui de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille aura pour tâche d’inclure tous les Mauriciens. La ministre de tutelle, Fazila Daureeawoo, indique que Maurice compte 139 centenaires qui « seront parties prenantes des activités ». La journée internationale de la femme, le 8 mars 2018, figurera également dans le programme de la fête nationale.

Nando Bodha souligne que la célébration de la fête nationale se fera au Champ-de-Mars et que les invités seront installés dans les loges « comme en 1968 pour laisser plus d’espace au spectacle ».

Après son allumage à Réduit ce 12 mars, en présence des jeunes et des sportifs, la flamme ira à Rose-Hill. Le ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, indique que les cinq municipalités et les sept conseils de districts l’accueilleront, chacun pendant un mois et qu’ils organiseront des activités. La flamme restera allumée au-delà du 12 mars 2018, fait ressortir le ministre des Sports, Yogida Sawminaden. Elle accueillera les 10e jeux des îles de l’océan Indien, en 2019, qui existent depuis 40 ans.

Le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, soutient que « ces célébrations devront raviver la fibre patriotique des Mauriciens ». Outre le lancement du concours de logo aujourd’hui, un site internet dédié à ces événements sera également lancé, fait-il ressortir. Il lance un appel à tous les Mauriciens pour être partie prenante des activités en y apportant des idées.

La ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, qui fait également partie du comité interministériel, n’était pas à la conférence de presse hier, étant absente du pays.