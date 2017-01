FÊTE NATIONALE 2017 ET 2018: Un secrétariat au ministère des Arts et de la Culture

Le comité interministériel présidé par le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, pour travailler sur les festivités qui marqueront les 50 ans de l’indépendance de Maurice, en 2018, et les 25 ans de l’accession du pays au statut au République, le 12 mars prochain, a réuni des représentants d’une soixantaine des Top 100 companies de Maurice, hier au bâtiment du trésor à Port-Louis. Dans une déclaration à la presse, à l’issue de cette réunion, le ministre a annoncé qu’un secrétariat permanent sera créé au sein du ministère des Arts et de la Culture pour être une interface entre le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques « pour qu’on puisse célébrer dignement le 50e anniversaire de l’indépendance ».

« Je voulais faire de sorte que ces compagnies puissent apporter leurs suggestions, leur sponsorship, des idées, ou un financement afin qu’on puisse expliquer comment nous avons traversé ces 50 ans d’activité économique ; comment d’une monoculture de canne à sucre, nous sommes devenus une économie très sophistiquée avec plusieurs piliers ; comment nous sommes passés de 100 dollars par tête d’habitant avant l’indépendance pour arriver aujourd’hui à plus de 10 000 dollars. Une réalisation extraordinaire. Quand je vois le poids économique des 100 plus grandes compagnies, c’est énorme. On parle là de milliards de dollars. Nous avons fait une première réunion avec mes collègues ministres et nous souhaitons qu’ils participent pleinement à l’ensemble des événements. On veut qu’il y ait un comité technique qui travaille dessus. Un fonds sera créé et sera géré conjointement avec le secteur privé. Le thème principal est “lame dan lame” », soutient Nando Bodha, qui observe que l’élément principal qui a fait que Maurice a connu un succès économique c’est que « le secteur privé et le gouvernement ont toujours travaillé main dans la main ». « Le monde économique a beaucoup à célébrer », dit-il. Nando Bodha indique qu’il compte relancer les 40 compagnies qui n’étaient pas présentes à la réunion.

Le comité interministériel prévoit une rencontre avec les artistes la semaine prochaine. Aussi, une visite au Champ-de-Mars y est prévue, parce que, souligne le ministre des Arts et de la Culture, « nous voulons qu’il y ait une continuité entre la cérémonie protocolaire et l’événement populaire ».

Parmi ceux ayant répondu à cet appel, la firme Gamma Construction. Au Mauricien, son CEO, Roland Rakotondrasoa, exprime la fierté de la compagnie d’avoir été sollicitée pour participer à ces célébrations. La firme répondra ainsi positivement en retraçant son histoire, elle qui a participé à la construction et au développement de Maurice. Pour ce qui est d’une participation financière à d’autres activités dans ce sillage, le CEO affirme que « c’est à voir avec le conseil d’administration ».

Le groupe Beachcomber répond aussi positivement. « Définitivement, Beachcomber apportera son soutien. On a bien écouté ce qui a été dit aujourd’hui, on réfléchit dessus pour voir comment y apporter notre contribution. Le tourisme est un des piliers de notre économie qui a connu un véritable succès durant ces 50 dernières années. Il a été un pilier pour le développement social du pays. Aujourd’hui, c’est une occasion en or pour célébrer le vivre ensemble et ce qu’on a construit ensemble ».

Pour sa part, Axel Ruhomaully, du projet Moris Dimé, initié par l’agence d’ingénierie culturelle belge avec comme cofondateurs lui-même et Franck Depaive, lancée il y a deux mois, affirme : « Nous sommes heureux à l’idée de travailler main dans la main pour cet événement ».

Astrid Dalais et Guillaume Jauffret de la compagnie événementielle Move for Art — Evénementiel étaient aussi présents. « On est heureux de voir cette volonté de structurer tous les événements des 50 ans autour d’un fil rouge. Je crois que chacun de nous va célébrer cet anniversaire. C’est une occasion de revenir sur notre histoire et le patrimoine. C’est ce qui nous relie. L’idée est d’avoir une cohérence entre ces événements. Il est important de se tenir main dans la main comme le ministre l’a dit et qu’on célèbre ces dates ensemble. L’événement Porlwi by light entrera certainement dans la série d’activités qu’il y aura à travers le pays au fils des mois. La première année, nous avons travaillé sur la capitale et le patrimoine, la deuxième année, sur les gens — Qui nous sommes. On a des thèmes pour les années à venir. Ce sera une vitrine pour Maurice à l’étranger ».

Air Mauritius se réjouit aussi de ces célébrations. Son vice-président Communication and Corporate affairs, Prem Sewpaul, souligne que les 50 ans de la compagnie d’aviation nationale arrivent au même moment. « Air Mauritius a été créée le 14 juin 1967 pour permettre à Maurice de s’émanciper et de se connecter au reste du monde ». Ainsi, indique-t-il, une série d’activités sera à l’agenda dans ce contexte.

CE 12 MARS: Le président ghanéen invité d'honneur

Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, sera l'invité d'honneur des célébrations des 25 ans de l'accession de Maurice au statut de République et des 49 ans de son indépendance, relève le compte rendu du conseil des ministres hier. Le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, a, dans une déclaration à la presse hier, indiqué qu'une « visite du comité interministériel » est prévue la semaine prochaine sur place dans le sillage des préparatifs.

Le ministre Roopun participait hier à une rencontre avec les membres du comité interministériel et les représentants des plus grandes compagnies de Maurice au bâtiment du trésor à Port-Louis. Il devait par la suite indiquer que la cérémonie protocolaire aura lieu cette année à 19h. Objectif : qu'il n'y ait pas de décalage entre la partie protocolaire et la partie populaire, à plus forte raison que certains numéros du spectacle doivent se tenir dans la nuit. « Nous ne souhaitons pas qu'il y ait deux parties, comme c'est le cas. Nous voulons qu'il y ait une continuité », soutient-il, en rappelant que le comité a pris la décision de revoir l'espace d'accueil des VIP. Ainsi, ils seront de nouveaux installés dans les loges alors que le public, lui, sera accueilli sur la pelouse. « On va innover concernant le spectacle en mettant en avant l'apport technologique. On est ouvert à toutes les suggestions venant du public, des Ong ou des compagnies. »

Le ministre Roopun indique : « Nous commençons les célébrations en marge des 50 ans de l'indépendance de Maurice humblement cette année. Tout le long de l'année, il y aura des événements. » Et de rappeler qu'une flamme, à l'instar de celle des jeux, sera allumée le 12 mars à la State House, à Réduit, et qu'elle sillonnera l'île pendant un an. « À chaque fois qu'elle s'arrêtera quelque part, il y aura une grosse activité sur place. On n'a pas encore arrêté l'itinéraire mais ce qui est sûr, c'est qu'après Réduit, elle ira à Rose-Hill », dit-il.