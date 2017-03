FÊTE NATIONALE - AU CHAMP DE MARS : Célébration sur fond de décor moderne

Les invités et le public, ayant fait le déplacement hier au Champ de Mars pour le traditionnel lever du drapeau dans le cadre des 49 ans de l’indépendance de Maurice et du 25e anniversaire de son accession au statut de République, ont eu droit à un magnifique spectacle mettant en avant les cultures mauriciennes et les valeurs traditionnelles sur un fond de décor moderne. La soirée d’hier, placée sous le thème « lame dan lame », a aussi été marquée par l’allumage de la flamme de l’indépendance qui débouchera sur son jubilé d’Or l’année prochaine.

Après le temps couvert de la matinée, c’est sous un soleil de plomb que les invités et le public se sont rendus au Champ-de-Mars dans l’après-midi pour ne rien manquer du moment solennel qu’est le lever du drapeau. C’était également la première cérémonie de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre. À l’arrivée de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le Premier ministre et le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, se sont dirigés vers le dais, où la Woman Constable Valérie Arlanda et le caporal Rosette, de la SMF, ont procédé au lever du quadricolore dans le ciel de Port-Louis sur l’air de l’hymne national. Une cérémonie suivie des 21 coups de canon et du défilé des hélicoptères de la police, du Chetak de la marine indienne avec le drapeau indien flottant également fièrement dans le ciel mauricien, et de deux avions Dornier de la Maritime Air Squadron.

Contrairement au programme établi, l’appareil CASA de la FAZSOI n’a pas participé au spectacle aérien. Les invités ont ensuite eu droit à une démonstration des majorettes du Queen Elizabeth College suivie de celle de la police. Des numéros qui ont ravi plus d’un avec dans un premier temps, les impressionnants chiens de la police qui obéissent au doigt et à l’œil. Ensuite, ce sont les motards de la Trafic Enforcement Squad qui ont présenté des numéros particulièrement spectaculaires, avec entre autres des slaloms entre deux équipes en mouvement.

Au total, 639 membres de différentes unités de la police ont présenté une magnifique chorégraphie dessinant les côtes de Maurice et celles des îles constituant la République, chacun arborant le quadricolore en main sur une chanson intitulée « Leve nou pavyon », dans 10 langues parlées sur le territoire. Un spectacle retransmis en direct à la télévision avec en outre des images aériennes filmées à partir des drones survolant le Champ de Mars.

Place ensuite au défilé de différents corps de la police et des organisations portant l’uniforme. Outre la participation d’une équipe de la marine indienne et de celle du détachement du Deuxième Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine des forces armées de la Zone Sud de l’océan Indien, une équipe de la Force de défense des Seychelles était aussi présente au défilé qui a pris fin avec la participation de quatre chevaux du Mauritius Turf Club.

Après un temps mort d’une dizaine de minutes, c’est au son de la voix cristalline de la jeune chanteuse Jane Constance, interprétant « À travers tes yeux », que la deuxième partie a commencé. Entre-temps, comme annoncé, 300 personnes ont effectué une descente, torche en main, de la Montagne des Signaux pour se rendre au Champ de Mars pour l’allumage de la flamme jubilaire.

Des artistes locaux, dont Anna Patten, Laura Beg, Alain Ramanisum, des groupes de bhojpuri et de Rodrigues, se sont succédé sur scène pendant environ une heure. À chaque fois, le public a eu droit à des tableaux numériques changeants en fond de décor d’une scène qui elle-même avait l’allure d’une devanture de bâtiment avec fronton, illustrant tantôt les valeurs mauriciennes, des scènes de vie locale, des images ou des films mettant en avant la beauté de la nature mauricienne ou rodriguaise.

Il est néanmoins dommage que le nom de l’artiste ou de son groupe et les numéros qu’ils présentent n’aient pas été annoncés au moment où ils se trouvaient sur scène. Pour ceux qui les connaissent, tant mieux, pour les autres il a été plus difficile de suivre le spectacle. Ces annonces ont été faites à la fin de la soirée sur grand écran alors que les spectateurs étaient captivés par le spectacle de feux d’artifice. Avant son intervention, le chanteur Alain Ramanisum a lancé un appel au Premier ministre : « Nou artis pran nou kont dan Moris. Ou ena pouvwar pour fer nou drwa respekte. »

La soirée a pris fin avec l’allumage de la flamme jubilaire qui fera le tour de l’île au courant de l’année jusqu’au 12 mars prochain pour la célébration des 50 ans de l’indépendance et le spectacle de feux d’artifice. S’ils étaient nombreux à afficher la satisfaction d’avoir passé une belle soirée, quelques fêtards ont trouvé dommage qu’elle ne se soit pas poursuivie.