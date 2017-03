FÊTE NATIONALE DÉCORATION : Lambert Leclezio fait MSK

Après avoir brillé lors des MSC Sports Awards, Lambert Leclezio, qui se trouve actuellement en France, a été fait Member of the Star and Key (MSK) of the Indian Ocean, dimanche à l'occasion des célébrations entourant les 49 ans d'indépendance et des 25 ans de la république. Il devient ainsi, comme Bruno Julie et Shalinee Valaydon avant lui, un des sportifs à avoir reçu une des plus hautes distinctions de l'État mauricien.

C'est sa prestation aux championnats du monde de voltige équestre, au Mans en France, où il avait terminé sur la plus haute marche du podium, qui lui a valu de figurer sur la liste des décorés du 12 mars. Pour rappel, Lambert Leclezio, 20 ans, a connu une année 2016 faste, avec un titre de champion du monde de voltige équestre, ainsi que le titre de sportif de l'année au cours de la soirée des Oscars du Mauritius Sports Council le 3 mars.

Autre personnalité du monde sportif à avoir été décorée : feu Ismaël Vallimamode. L'ancien commissaire au sport et à la santé de Rodrigues a été élevé au rang de Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean à titre posthume.