FÊTE NATIONALE DANS LES ÉCOLES : Rs 6,56 pour le gâteau traditionnel

Malgré leurs demandes répétées année après année au ministère de l'Education pour une somme raisonnable en vue de l'achat des gâteaux devant être distribués aux élèves lors de la cérémonie du lever du drapeau, les chefs d'établissements ont appris avant-hier qu'ils recevront une augmentation de... 41 sous seulement pour chaque élève. Le gouvernement déboursera ainsi cette année une somme de Rs 6,56 par élève, au lieu de Rs 6,15. Il revient chaque année à la PTA de combler la différence pour le paiement des dépenses encourues pour ces gâteaux. Mais dans les écoles, on affirme qu'il est « du devoir du gouvernement » de payer la totalité des gâteaux « puisqu'il s'agit d'une fête nationale », arguent les responsables. En outre, selon ces derniers, dans certaines régions du pays, la caisse des PTA « est très pauvre » et l'école doit alors faire appel aux bienfaiteurs pour pouvoir couvrir ces dépenses.

Par ailleurs, les chefs d'établissements ont renouvelé cette année une demande au ministère pour la mise en place d'un nouveau dispositif pour la diffusion du traditionnel message du Premier ministre aux étudiants. D'habitude, le jour de la cérémonie du lever du drapeau, l'école envoie un représentant au bureau du Zone Directorate pour prendre possession de l'enveloppe renfermant ce message. Or, un grand nombre d'entre eux entreprennent de longs trajets aller-retour en raison de la distance, très éloignée. Par exemple, la zone 2 de l'éducation s'étend de Coromandel à Flacq tandis que le bureau est situé à Beau-Bassin.

Envoyer ce message par e-mail ou le « faxer » aurait été nettement plus pratique et faciliterait bien des choses pour tout le monde ce jour-là, fait-on comprendre. Mais le ministère ne veut pas le faire car « il y a un délai à respecter » pour la lecture de ce message traditionnel et que, en outre, selon la tradition, il revient à l'invité d'honneur d'ouvrir l'enveloppe en question. « Puisque l'Internet ne nous aidera pas ce jour-là, nous avons fait comprendre au ministère qu'il serait raisonnable d'avoir plusieurs points de distribution dans chaque zone, au lieu d'un seul, et ce pour gagner du temps et éviter le stress des embouteillages du matin », explique un directeur d'école de l'est du pays.

FÊTE NATIONALE 2017

Le spectacle culturel finalisé

Le spectacle culturel dans le cadre des 25 ans de l’accession de Maurice au statut de République ainsi que le 49e anniversaire de l’indépendance de l’île a été finalisé par le ministère. Les célébrations officielles se dérouleront le 12 mars au Champ-de-Mars à partir de 18h avec la cérémonie de lever du drapeau, suivi d’une parade et d’un défilé des forces de l’ordre. Le défilé des majorettes du Queen Elizabeth College sera aussi de la partie, tout comme l’hélicoptère de la police. Le public pourra par la suite profiter d’un grand spectacle sur le thème « Lame dan lame » avec la participation de plusieurs artistes locaux, à l'instar de Jane Constance, Désiré François, Alain Ramanisum, Laura Beg, Anna Patten & Co, Stephan Bongarcon & Co, Sega Tipik, Geet Gawai, les Bhojpuri Artists, la National Troupe of Artists with Disabilities, le MGI, l'Al-Ikhwaan Group et Les Frères Joseph. La cérémonie prendra fin à 20h30 avec un feu d’artifice.