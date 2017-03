FÊTE NATIONALE: Un look « Made in Mauritius »

Demain sera une journée remplie d’émotions pour tout Mauricien digne de ce nom. Notre pays célébrera les 25 ans de l’accession au statut de République ainsi que le 49e anniversaire de son indépendance. Un moment à ne pas rater. Pour l’événement, nous nous devons d’être bien vêtus en harmonisant le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Oyé oyé ! Cette semaine, place à la mode patriotique.

Les drapeaux s’incrustent souvent dans nos garde-robes. Que ce soit sur les pantalons, les tops, les shorts, les robes ou encore les accessoires, ce look plaît énormément ! Outre les drapeaux anglais et américains, le nôtre mérite aussi qu’on lui fasse une place. Opter pour un look « Made in Mauritius », serait un bel élan patriotique. Pour cela, il n’y a rien de plus facile et de plus amusant. Si vous préférez un look patriotique discret, vous pouvez utiliser un petit drapeau et avec un peu de colle pour tissu, d’un fil et d’une aiguille, confectionnez deux poches pour un “top”. C’est simple et discret. Vous pouvez également découper dans le drapeau des lettres de votre choix et les coudre sur un haut afin de mettre en valeur les couleurs de notre belle île. Pour celles qui veulent un look plus voyant, vous pouvez également utiliser de la peinture pour vêtement et peindre des motifs aux couleurs de notre drapeau. La peinture donnera tout de suite un côté plus voyant et plus vif. Et pourquoi pas un dessin de dodo que vous peindrez graduellement en rouge, bleu, jaune et vert ? Bien sûr si vous voulez que votre dessin se voie, pensez à le faire sur un vêtement blanc. Outre la peinture, la broderie sur vêtement est aussi à la mode. Celles qui ont donc l’âme créative peuvent broder le drapeau mauricien sur un haut ou un jean et ajoutez-y des perles pour une touche “girly”.

Par ailleurs, les fleurs, qui font la beauté de notre île, sont des motifs à ne pas négliger. Alors, n’hésitez pas à en dessiner sur votre haut en y incorporant les quatre couleurs symboliques. Autre pièce qui peut faire la différence, c’est le short au style délavé avec des imprimés du drapeau mauricien. Pour cela, il vous faudra avoir recours à diverses techniques. Utilisez une éponge pour peindre sur le short de manière irrégulière. Le but est de donner l’impression que le short est délavé et que les motifs sont vieux. Le style sera très intéressant à condition que le vêtement ne soit pas trop rempli de motifs.

Quant aux accessoires, le drapeau sera un matériel très intéressant. Portez-le autour du cou, comme un foulard ou autour de la taille pour improviser une ceinture. Vous pouvez également le mettre comme bandeau. Vous pouvez profiter de vos sandales d’été tout en respectant le quadricolore mauricien. Si vous voulez rester sobres et discrètes, des sandales noires sont conseillées.

La mode patriotique comprend toutefois certaines règles ! Il ne faut jamais miser sur un total look, qui sera très étouffant et entassera votre silhouette. Si vous avez un haut avec les couleurs du drapeau, portez un bas à couleur unie et inversement. Si vous préférez les accessoires, portez une tenue unie. À l’aide de nos conseils, vous êtes fin prêtes pour ajouter une touche mauricienne à votre code vestimentaire.

Tuto teinture vêtement : personnaliser un débardeur

Vous ne savez pas comment teindre un vêtement ? Grâce à ce tuto, découvrez des idées de teinture pour textiles. Faites parler le côté créatif qui sommeille en vous et créez un débardeur personnalisé qui fera sûrement des jalouses !

Les matériels :

- 1 pack de teinture textile

- 1 débardeur en coton blanc

- Des emporte-pièce ronds de différentes tailles

- Des pommes de terre

- 2 bols

- 1 couteau

- 1 morceau de carton

Préparer les tampons avec des pommes de terre :

Enfoncez un emporte-pièce dans la chair de la pomme de terre et découpez autour à l’aide d’un couteau pour créer le tampon.

Préparer la teinture pour vêtement :

Remplissez les deux bols avec de l’eau à 40 °C. Versez deux cuillères à café de fixateur correspondant à chaque couleur dans chaque bol et remuez jusqu’à sa dissolution complète. Laissez infuser la teinture pour vêtement dans les bols pendant 10 minutes.

Teindre le débardeur au tampon pomme de terre :

Glissez le carton dans le débardeur pour éviter que la teinture pour vêtement ne traverse le tissu. Imbibez le tampon pomme de terre de teinture et tamponnez délicatement le débardeur en créant les motifs de votre choix. Rien de plus simple pour customiser vos vêtements !

Pour plus de customisations

Un T-shirt à franges :

1) Posez votre T-shirt sur un plan horizontal.

2) Coupez-le dans la verticale et dans la largeur de manière à le raccourcir.

3) Commencez toujours par le côté et par la couture et découpez les franges tous les 2 centimètres (arrêtez-vous toujours au même endroit que la frange d’avant). Faites attention de bien utiliser la pointe de vos ciseaux pour un rendu plus propre.

Un tee-shirt collier :

Avec une chaîne de collier que vous ne mettez plus, vous allez pouvoir customiser un T-shirt en un rien de temps !

1) Posez la chaîne le long du col ou décolleté de votre T-shirt et insérez dans ses maillons 2 petits clous de mercerie qui vous éviteront la couture.

2) Rabattez les pointes des clous à l’intérieur du T-shirt.

3) Faites de même sur l’autre extrémité.

4) Vous pouvez ajouter un pendentif ou un pompon sur la chaîne pour un T-shirt 100 % personnalisé