FÊTE NATIONALE : Soyez des citoyens ouverts au monde, a déclaré Pravind Jugnauth

Dans son premier message adressé aux élèves et étudiants du pays, et lu ce matin dans les écoles et les institutions universitaires, le Premier ministre met l'accent sur « l'importance d'avoir un esprit ouvert sur le monde ». Pravind Jugnauth demande ainsi aux jeunes d'assumer pleinement leur rôle en tant que « global citizens » et d'apporter leur contribution au développement durable de la planète.

Pendant 49 ans d'indépendance, dit le Premier ministre, Pravind Jugnauth, « la population a su relever le défi de la construction du pays ». Et d’ajouter que nous sommes en mesure « to step forward confidently » et de continuer à façonner la destinée du pays. Toutefois, poursuit le Premier ministre, il est important que les Mauriciens « soient capables de s'adapter aux changements rapides qui caractérisent le monde aujourd'hui ». D'où, précise-t-il, cet appel aux jeunes pour avoir un regard ouvert sur le monde. « This vision we have for you has also the larger aim of enabling you to hold your own against the best in the world and confidentlly assume your responsibility as global citizens and contribute to the sustainable developement of our world », dit-il.

Le Premier ministre souligne également l'importance et le rôle de l'éducation dans ce processus de développement du pays, en disant que « Education has become the most significant driver of all transformation and innovation ». Il soutient par la suite que la mise en route du projet de réforme de l'Éducation nationale, projet « ambitieux » selon lui, « va dans la bonne direction ». Et d’affirmer que la politique de la Nine-Year of Continuous Basic Education permettra à tous les enfants indistinctement d'avoir des « fondations solides » pour affronter l'avenir. « C’est une formation pour toute la vie », dit-il.

Pravind Jugnauth défend la décision prise par le gouvernement d'apporter des changements majeurs dans le cycle secondaire. « The transformation in Upper secondary in Higher education and in the world of technical and vocational education and training will ensure the acquisition of skills-sets and tools-sets that will stand you, our youth, in good stead as you embark on the path of future employability », explique-t-il. Il met aussi l'accent sur la nécessité de « travailler dur » pour que le pays puisse continuer sur la route du progrès et s'attarde également sur la notion de discipline. « If education is to shape your destiny, then you should realise that the best way of securing your future is by creating. This implies self discipline and self-motivation. You therefore, my young friends, have an obligation towards yourselves just like we have towards you. » Le Premier ministre leur rappelle aussi d'autres valeurs, telles l'entraide et la solidarité envers leurs compatriotes, et qu’ils doivent développer. L'accession du pays à l'indépendance, il y a 49 ans, dit-il, reste indéniablement « one of the most notable chapters » de l'histoire du pays. « Il est du devoir de tout un chacun de ne pas négliger cette page de l'histoire alors qu'on se dirige vers la célébration du jubilé d'or de l'indépendance et celle des 25 ans de la République l'an prochain. »