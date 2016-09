FÊTE RELIGIEUSE : Présentation de Newsletter et programme pour Ganesh Chaturthi

Les préparatifs de la célébration de la fête Ganesh Chaturthi, le 6 septembre, sont « en bonne voie », assure le ministre des Arts et de la Culture, Dan Baboo. « Le gouvernement a institué une task force en vue de s’assurer que ce jour férié se passe sans problème. Un calendrier de programmes a été établi par les différentes associations culturelles. »

Le ministre a souligné qu’une compétition de danse, la Jhakri Dance Competition, accueillera 18 équipes, soit environ 200 participants, le 10 septembre à Camp-Benoît. Le grand gagnant remportera un voyage en Inde fin novembre prochain. Le ministre a aussi présenté à la presse la Newsletter trimestrielle gratuite du ministère des Arts et de la Culture destinée au public et aux stakeholders.

Le programme pour Ganesh Chaturthi au niveau régional est le suivant : Melrose Shri Gajanan Saraswati Mandir, les 5 et 6 septembre à 20 h, en collaboration avec le Moka District Council ; Belle-Terre Jagariti Mandali, le 5 septembre à 20 h, en collaboration avec la municipalité de Vacoas/Phœnix ; Ganesh Gowree Mandir, les 4, 7 et 11 septembre à 20 h en collaboration avec la municipalité de Port-Louis ; Bois Chéri/Grand-Bois Marathi Mandali, les 5, 8 et 9 septembre à 19 h 30 en collaboration avec le Savanne District Council ; Black River Marathi Paawan Ganesh Mandir, les 5, 10 et 11 septembre à 16 h 30 en collaboration avec le Rivière-Noire District Council.



À VACOAS : SAJ invité d'honneur des célébrations

La fête Ganesh Chaturthi sera célébrée mardi. Le jeûne a déjà débuté et les dévots effectuent les dernières retouches aux statuettes en argile du Dieu Ganesh, qui seront immergées mardi dans les cours d'eau. Les célébrations au niveau national auront lieu lundi à 16h30 au Shri Marathi Dharmic Sabha. Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, sera l'invité d'honneur de ce spectacle, organisé par le ministère des Arts et de la Culture, la Mauritius Marathi Mandali Federation, le Mauritius Marathi Cultural Centre Trust et la Marathi Speaking Union. La cérémonie d'immersion au niveau national aura lieu mardi à la digue de La Vanille, à Vacoas. Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, et Santaram Baboo, ministre des Arts et de la Culture, ont effectué une visite la semaine dernière à La Vanille pour constater l'avancement des travaux.

La fête Ganesh Chaturthi est célébrée pendant le mois de Bhadrapada ou le quatrième jour de la nouvelle lune. Les dévots confectionnent avec de l'argile une statuette de Ganesh, qui est vénérée sur l'autel familial. Mardi, les dévots procéderont au murthi Stapna et au Vinayak Pooja car le Dieu Ganesh, connu comme le Dieu de l'intelligence, enlève les obstacles. Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati, est aussi l'épitome de la sagesse. Durant la cérémonie, il faut insuffler la vie à la statuette de Ganesh. Ainsi, l'offrande de l'herbe de durva (chiendent) constitue une des étapes importantes de cette cérémonie religieuse. L'offrande de modak, de la fleur d'hiniscus, du canawla et des fruits, ainsi que la danse du jahkree toute la nuit de lundi à mardi, sont très bénéfiques pour les dévots.

Avant la cérémonie d'immersion de mardi, les dévots doivent obtenir la permission de Ganesh pour enlever les statuettes d'argile de la maison. On offre du gheer et cinq hommes doivent soulager le Kalash en récitant des mantras. Les statuettes sont ensuite acheminées en procession vers les cours d'eau pour l'immersion. Les statuettes dotées de cinq éléments retournent à la nature.