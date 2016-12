FÊTES DE FIN D’ANNÉE : Pétards, une tradition bien ancrée…

Ils font la joie des enfants et des plus grands. Les pétards font partie d’une tradition bien ancrée dans la population mauricienne. Se déclinant aujourd’hui dans une panoplie de variétés et pour tous les budgets, ils ont toujours la cote, et ce malgré la crise économique. Si, pour certains, ils font partie des incontournables pendant cette période de fêtes, histoire de mettre de l’ambiance, pour d’autres, c’est une tradition à ne pas rompre, surtout à l’occasion de la Saint Sylvestre, car « les pétards balaient les “mofinn” de l’année écoulée », selon la croyance populaire. Une incursion au magasin Wing Tai Chong, à Port-Louis, nous a donné un aperçu de l’attachement des Mauriciens pour les pétards.

Chaîne de pétards canon; fusées déclenchant un sifflement strident lorsqu’il monte vers le ciel tout en laissant une traînée colorée avant d’exploser en étoiles; confettis; serpentins; fontaines scintillantes avec bougeoir; canons crépitant avec parachute… Le client a aujourd’hui l’embarras du choix en matière de pétards. Didier, un habitant de Vacoas, est allé faire ses provisions et tient deux paniers contenant des pétards. C’est la première fois qu’il vient en acheter dans ce magasin. « D’habitude, je vais au supermarché, mais ici, le choix est bien plus large », dit-il. Ce père de cinq enfants a opté pour des fusées qui ne sont, à son avis, pas dangereuses pour les enfants. « Par an, j’y consacre Rs 3 000 à Rs 4 000. » Quid du long mois de janvier, du matériel scolaire des enfants et autres uniformes ? « Cela vaut la peine, car les pétards apportent de la joie et du bonheur. Cela me rappelle le temps des fêtes quand j’étais enfant. Il n’y avait pas autant de variétés et c’était plus cher à l’époque. »

Mme Kausmally, elle, est venue de Pamplemousses. Elle s’intéresse aussi aux nouveautés dans la section des pétards. Venue accompagner son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, elle estime que cet achat « fait plaisir aux enfants ». Quant au poids que cet item pèse sur le budget de la famille, elle dira que « nou pa kone si nou pou la dime, nou bizin profite ». Son fils est loin d’hésiter quant à l’achat des pétards. « Nous consacrons entre Rs 7 000 et Rs 8 000 chaque année à l’achat de pétards. Mes deux enfants, mon neveu et moi y prenons plaisir. On les fera exploser à partir du 24 décembre. Quand j’étais petit, je n’avais pas eu cette chance de fêter avec les pétards. Aujourd’hui, j’en profite. C’est une dépense qui se présente une seule fois par an. » Et le 31 décembre, la famille Kausmally ne manque pas de faire exploser les « gros pétards canon ». Les pétards sont aussi une façon, selon M. Kausmally, de participer à « cet élan national en cette période de fêtes ».

Louis Lacrice, de Baie-du-Tombeau, est aussi venu en famille faire des achats. « Je n’en achète pas tous les ans. Mais cette année, je suis venu en prendre pour mes six petits-enfants. On les utilisera à Noël lorsque toute la famille se réunira chez moi. » Le grand-père a prévu un budget de Rs 500 à Rs 600 pour cet achat.

Si Clyde veut faire plaisir à ses enfants, il mesure aussi la gestion de sa bourse. Pratiquement chaque année, ce père de famille de Pointe-aux-Sables achète des feux d’artifice et pétards pour ses petits sans oublier la chaîne de pétards à allumer à minuit le 31 décembre. Mais au maximum, il dit réserver Rs 800 pour ces achats, car « les enfants reprennent le chemin de l’école et je dois prévoir, entre autres, l’achat des uniformes ». S’il estime qu’en général les prix des pétards sont chers, il dira « ne pas avoir le choix », poursuivant : « C’est une tradition. Gran dimoun ti touzour dir tir mofinn. Alor nou tir mofinn 2016, nou akeyir 2017. »

Nous croisons le couple Rengasamy de Pointe-aux-Sables, qui veulent faire plaisir à leurs petits-enfants en leur achetant des pétards. Outre le contentement de leurs petits, eux aussi invoquent la tradition. « Sak lane nou pa rate, nou sonn petar pou tir mofin. Se enn tradision. Nou aste pou Rs 1 500 a Rs 2 000. Enn sel fwa nou fete dan enn lane. »

Nitish Cheekhoory est, lui, célibataire, mais il s’approvisionne pour ses neveux. « Nous voulons accueillir le Nouvel An dans le bonheur. C’est une animation pour les fêtes. Nous commencerons à les utiliser dès aujourd’hui. Je prévois de dépenser entre Rs 2 000 et Rs 3 000. »

Parmi les nouveautés, selon une vendeuse du magasin, les « colourful crackers », soit les chaînes de pétards qui éclatent en couleur et dont la beauté ressort surtout le soir. Il y a aussi les Circo Blitz qui, une fois propulsés en l’air, explosent sous la forme de cocotier. Les chandelles romaines, les fontaines qui explosent en forme de jet d’eau et les « Peafowl Fan », qui jaillissent en forme de plumes de paon, sont aussi des nouveautés. Et parmi ceux qui ont toujours la cote, la vendeuse relève les traditionnels pétards « cerfs », les « Pop Pop » ou les claque doigts, qui n’ont pas besoin d’être allumés et peuvent donc être utilisés par les plus petits. Ceux-ci n’ont qu’à les lancer ou marcher dessus pour les faire exploser. Ces deux variétés sont très abordables. Les claque doigts existent dans une version plus bruyante, appelée « cracker snaps ».

Petite ou grosse bourse, les Mauriciens ont de quoi faire pour symboliquement faire partir en fumée les mauvais souvenirs de 2016 et accueillir la nouvelle année en beauté…

MESURES DE PRÉCAUTION

Selon les Mauritius Fire and Rescue Service, des précautions sont cependant à prendre lors de l’utilisation des feux d’artifice et autres pétards. Il faut savoir qu’il y a des pétards pour les mineurs et d’autres pour les adultes. Évitez d’acheter des pétards dont les instructions concernant leur mode d’utilisation et les précautions à prendre ne sont pas bien lisibles. Il importe de bien lire les précautions d’usage avant d’acheter ces produits.

Comment utiliser les pétards ? Les premières heures de l’année sont traditionnellement accompagnées de pétarades et de feux d’artifice. Attention toutefois ! Manipulés sans précaution, ces produits peuvent s’avérer très dangereux. Les principales blessures pouvant être occasionnées sont des brûlures aux mains, au visage, aux yeux. Elles peuvent être plus graves si la charge explosive est plus importante et si le pétard a été manipulé par un enfant. Le délabrement d’un ou de plusieurs membres du corps n’est pas à écarter. Les pétards peuvent aussi causer des traumatismes au niveau des oreilles, notamment les tympans, du fait du bruit des déflagrations. Ils peuvent aussi causer un incendie à travers des débris d’artifice entraînés par le vent, dans du gazon sec par exemple.

Précautions à prendre : les enfants ne doivent pas faire exploser les pétards dans la main ou même tenir une fusée à la main. Il ne faut pas allumer les pétards à l’intérieur de la maison ou sur le balcon d’un immeuble. Il est recommandé de les utiliser dans des espaces ouverts et éloignés des bâtiments et de toute personne. Ne pas exploser un pétard dans un objet (une bouteille ou une boîte de conserve) pouvant se transformer en projectile dangereux. Ne pas fumer lors de la mise en œuvre d’un bloc d’artifice. Après l’achat, stockez les pétards dans un endroit fermé à clé, à une température de 15° à 40°C et loin de toute source de chaleur ou de flamme. Respectez les conditions météorologiques, car de nombreux incendies sont déclenchés par des débris d’artifices enflammés qui sont entraînés par le vent et qui retombent dans les feuilles sèches ou des champs de cannes.